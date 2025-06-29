WRC'nin 7. etabı Akropolis Rallisi'ni Ott Tanak kazandı

Yunanistan'da düzenlenen 17 etaplık mücadeleyi, 4 saat 12 dakika 20.1 saniyede tamamlayan Estonyalı pilot Tanak, sezonun ilk galibiyetini elde etti. Fransız Sebastian Ogier (Toyota Gazoo Racing), kariyerinde 8 kez WRC şampiyonluğu yaşayan Tanak'ın 32.8 saniye gerisinde ikinci, Fransız Adrien Fourmaux (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 2 dakika 37 saniye arkasında üçüncü oldu.