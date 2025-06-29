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WRC'nin 7. etabı Akropolis Rallisi'ni Ott Tanak kazandı

WRC'nin 7. etabı Akropolis Rallisi'ni Ott Tanak kazandı

21:3529/06/2025, Sunday
G: 29/06/2025, Sunday
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WRC'nin 7. etabı Akropolis Rallisi'ni Ott Tanak kazandı
WRC'nin 7. etabı Akropolis Rallisi'ni Ott Tanak kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 7. etabı Akropolis Rallisi'ni, Hyundai Shell Mobis takımından Ott Tanak kazandı.

Yunanistan'da düzenlenen 17 etaplık mücadeleyi, 4 saat 12 dakika 20.1 saniyede tamamlayan Estonyalı pilot Tanak, sezonun ilk galibiyetini elde etti. Fransız Sebastian Ogier (Toyota Gazoo Racing), kariyerinde 8 kez WRC şampiyonluğu yaşayan Tanak'ın 32.8 saniye gerisinde ikinci, Fransız Adrien Fourmaux (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 2 dakika 37 saniye arkasında üçüncü oldu.


Etabı 4. sırada bitiren Toyota Gazoo ekibinden Büyük Britanyalı Elfyn Evans, pilotlar klasmanında Ogier'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. WRC'nin 8. ayağı, 17-20 Temmuz'da Estonya'da düzenlenecek.

#Dünya Ralli Şampiyonası
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