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Yalçın Koşukavak'ın yeni adresi belli oldu

Yalçın Koşukavak'ın yeni adresi belli oldu

16:0412/02/2025, Çarşamba
AA
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Teknik direktör Yalçın Koşukavak
Teknik direktör Yalçın Koşukavak

Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman'la yollarını ayırmasının ardından Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Ufuk Kahraman ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Boluspor'dan tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.


Boluspor, Ufuk Kahraman'ın yerine teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.


Koşukavak son olarak 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da çalıştı.







#Boluspor
#Yalçın Koşukavak
#Trendyol 1.Lig

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