Yalçın Koşukavak'ın yeni adresi belli oldu

Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Ufuk Kahraman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Boluspor'dan tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.