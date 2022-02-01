Spor Yeni Malatyasporda Semih Kaya ile yollar ayrıldı
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Yeni Malatyaspor’da Semih Kaya ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor tecrübeli stoper Semih Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu. Malatya ekibi Kaya için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Yeni Malatyaspor’da Semih Kaya ile yollar ayrıldı
Semih Kaya

Yeni Malatyaspor, tecrübeli stoper Semih Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor, 1.5 yıldır sarı-siyahlı formayı terleten Semih Kaya ile yolların ayırıldığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Söz konusu paylaşımda, "1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Semih Kaya, Malatya temsilcisiyle çıktığı 53 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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