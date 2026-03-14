Yiğidolar Ümraniyespor maçına hazır

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sivasspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları sona erdi.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top organizasyonlarıyla tamamladı.
Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Ümraniyespor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.