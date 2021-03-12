Younes Belhanda Galatasaray'a veda etti: "Hocam Fatih Terim'e teşekkür ediyorum"

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda sarı kırmızılılara veda etti. Yönetimin tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği futbolcu, takım arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve duygusal bir mesaj yayınladı.

Belhanda, takımla birlikte çekildiği fotoğrafın altına, "Sizlerin eşliğinde harika 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim’e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" ifadelerini yazdı.

Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

Younes Belhanda Galatasaray'a veda etti: "Sizlerin eşliğinde harika 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim’e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım." [📲IG] pic.twitter.com/3k0w1WEF7W REKLAM March 12, 2021

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