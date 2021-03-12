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Younes Belhanda Galatasaray'a veda etti: "Hocam Fatih Terim'e teşekkür ediyorum"

Galatasaray'da yönetimle yaşadığı sorunlar sebebiyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Younes Belhanda, sarı kırmızılı kulübe veda etti. Faslı futbolcu sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Younes Belhanda, Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Younes Belhanda, Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda sarı kırmızılılara veda etti. Yönetimin tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği futbolcu, takım arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve duygusal bir mesaj yayınladı.

Belhanda, takımla birlikte çekildiği fotoğrafın altına, "Sizlerin eşliğinde harika 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim’e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" ifadelerini yazdı.

  • Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

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