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Galatasaray Younes Belhanda'nın sözleşmesini feshetti: FIFA'nın kararı ne olacak?

Galatasaray Kulübü, Sivasspor maçından sonra saha zemini ve yönetimi eleştiren açıklamaları sebep göstererek Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Peki sarı kırmızılıların bu kararına FIFA nasıl bakıyor? Galatasaray ceza alır mı? Konuyla ilgili spor hukukçusu Anıl Dinçer yenisafak.com Spor Servisi'ne açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Younes Belhanda
Younes Belhanda

Galatasaray Kulübü, Faslı 10 numarası Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Sarı kırmızılı yönetimi feshe götüren neden ise oyuncunun Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar.

Konuyla ilgili olarak yenisafak.com Spor Servisi'ne konuşan Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, sarı kırmızılı yönetimin kararını değerlendirirken 'Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsaydım biraz daha parasal cezayı tercih ederdim. Çünkü bu tarz fesihler biraz sıkıntılı olabiliyor." ifadelerini kullandı.

İşte Spor Hukukçusu Anıl Dinçer'in açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "FIFA, oyuncuyu haklı bulursa yani sözleşmenin haksız feshedildiği kararı çıkarsa Kruse örneğindeki gibi olacak. İkisinin de durumu farklı olsa da sonuç olarak aynı olacak. Röportaj dolayısıyla yapılan fesih ciddi şekilde incelenecektir. Galatasaray, bunu ispat etmeli. Kulübe zarar veren bir röportaj noktasında. Kulüp bu fesih öncesinde uyarılarda bulundu mu? 3-4 kez ihtar çekti mi? Para cezası verdi mi? Bunlar önemli. Galatasaray, konunun artık çekilmez bir hale geldiğini ortaya koymak zorunda. Öte yandan oyuncu röportajı sonrasında düzeltme mesajı yayınlamış ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye çalışmış. Oyuncu nezdinde bunlar önemli detaylar. Galatasaray bu işin sonunda büyük rakamlar ödemese de Belhanda sürecinden olumsuz sonuç alabilir"

FIFA sözleşmenin haksız feshedildiğine karar verirse ne olacak?

  • -Şu ana kadar ödenmeyen alacaklarının ödenmesi
  • -Kalan alacaklarının ödenmesi
  • -Fesih tazminatı

Belhanda, Sivasspor maçından sonra ne söylemişti?

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