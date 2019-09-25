Zanka derbi için sabırsızlanıyor

Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Zanka, Galatasaray derbisi için sabırsızlandığını söyledi. Derbiyi sabırsızlıkla beklediğini kaydeden tecrübeli stoper, “Herkes bu derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyor ben de biliyorum. Dünyanın en önemli derbilerinden birini oynayacağız, gerçekten büyük bir maç olacak. İyi bir sonuçla ayrılırsak benim için de iyi bir tecrübe olacak. Galatasaray derbisini sabırsızlıkla bekliyorum, elimden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu belirten Zanka, “Bazen doğru yerde doğru zamanda olmanız gerekiyor. Ankaragücü maçında kullanılan kornerde top bana geldi. Ben de bu fırtası değerlendirdim. Bir savunma oyuncusu olarak gol attığım için mutluyum. Özellikle kendi evimizde gol atmak güzel. Gol sevincini harika taraftarlarımıza kutlamak gerçekten heyecan verici. Takıma geri dönüş adına yardım ettiğim için çok mutlu oldum. Umarım derbide de gol atarım” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz sıkıntısı Zanka ve Jailson’un gerisinde kalan milli oyuncunun yüzü gülmüyor. Tecrübeli stoper yakın çevresine yedek kalmaktan duyduğu rahatsızlığını dile getiriyor. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Serdar Aziz yedek kaldığı için üzgün olduğunu, ancak forma için savaşmaya devam edeceğini söylerken, “Her futbolcu olduğu gibi ben de forma giymediğimde üzülüyorum. Ancak forma için savaşmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezasıHücumda kilit isim Max KruseGalatasaray derbisinde Fenerbahçe’nin hücumdaki silahı Max Kruse olacak. Sarı-lacivertli takımın ataklarını yönlendirecek Alman yıldıza oyun kurma görevinde ise Emre Belözoğlu yardımcı olacak ve Max Kruse’nin üzerindeki yükü alacak. Luiz Gustavo ise defansif görev üstlenecek ve orta sahada rakip orta sahanın rahat top kullanmasına izin vermeyecek.Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyorTeknik heyet, Max Kruse’den orta sahaya biraz daha yakınlaşarak top almasını istedi. Luiz Gustavo pas alışverişinde bulunacak takım arkadaşı bulmakta zorlanırken, Brezilyalı yıldızdan özellikle Max Kruse’dan orta sahaya biraz daha yakınlaşıp top alması istendi. Futbolcuların birbirine yakın olmaları konusunda uyaran Fenerbahçe teknik heyeti Max Kruse’den orta saha oyuncularıyla pas istasyonu oluşturmasını ve bu futbolculara yardımcı olmasını istedi.Galeri: Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumuSavunmaya uyarıFenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi kaleci ve savunma oyuncuları uyarıldı. Gerek kaleci Altay Bayındır gerekse savunma ve orta saha oyuncuları bu konuda uyarılırken, pas hataları ve kaptırılacak topların kalelerinde büyük sıkıntılar yaşatacağı hatırlatıldı.Sarı kırmızılı ekibin yapacağı baskıyı göz önünde tutarak, derbide oyunculardan minimum risk almalarını isteniyor. Hatalı pas konusunda oyuncular uyarılırken, futbolculardan topu iyi kullanmaları, hızlı ve isabetli pas yapmaları istendi. Rakibin orta sahasına iyi pres yaparak hataya zorlamaları gerektiği de vurgulandı.Antrenmanlarımıza devam ediyoruz! ⚡️ pic.twitter.com/mrDfLWmKB5— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 24, 2019

Büyük bir rekabet var

Fenerbahçe’nin kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu anlatan Zanka, “Uzun maratonda kadro derinliğinizin iyi olması gerekiyor. Bazı oyuncularımız sakat olabilir, ama kenardan gelen oyuncular da önemli katkı sağlıyorlar. Burada olmaktan mutluyum rekabet dolu bir sezon olacak” dedi.

Danimarkalı savunma oyuncusu, Zanka Huddersfield’da forma giyerken Noel tatilinde deplasmana gelen taraftara içecek ısmarladığının hatırlatılması ve burada da aynısını yapar mısın? şeklindeki soruya gülerek, “Orası küçük yerdi, 1800 kişiye ısmarladım. Burada çok taraftar var, yapmam mümkün olmaz gibi” karşılığını verdi.





