Zanka derbi için sabırsızlanıyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için “Dünyanın en önemli derbilerinden birini oynayacağız, gerçekten büyük bir maç olacak” diyen sarı-lacivertli takımın Danimarkalı oyuncusu Zanka, “Ankaragücü maçında ilk golümü attığım için mutluyum. Umarım derbide de gol atarım” ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Zanka, Galatasaray derbisi için sabırsızlandığını söyledi. Derbiyi sabırsızlıkla beklediğini kaydeden tecrübeli stoper, “Herkes bu derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyor ben de biliyorum. Dünyanın en önemli derbilerinden birini oynayacağız, gerçekten büyük bir maç olacak. İyi bir sonuçla ayrılırsak benim için de iyi bir tecrübe olacak. Galatasaray derbisini sabırsızlıkla bekliyorum, elimden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu belirten Zanka, “Bazen doğru yerde doğru zamanda olmanız gerekiyor. Ankaragücü maçında kullanılan kornerde top bana geldi. Ben de bu fırtası değerlendirdim. Bir savunma oyuncusu olarak gol attığım için mutluyum. Özellikle kendi evimizde gol atmak güzel. Gol sevincini harika taraftarlarımıza kutlamak gerçekten heyecan verici. Takıma geri dönüş adına yardım ettiğim için çok mutlu oldum. Umarım derbide de gol atarım” şeklinde konuştu.
Büyük bir rekabet var
Fenerbahçe’nin kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu anlatan Zanka, “Uzun maratonda kadro derinliğinizin iyi olması gerekiyor. Bazı oyuncularımız sakat olabilir, ama kenardan gelen oyuncular da önemli katkı sağlıyorlar. Burada olmaktan mutluyum rekabet dolu bir sezon olacak” dedi.
Danimarkalı savunma oyuncusu, Zanka Huddersfield’da forma giyerken Noel tatilinde deplasmana gelen taraftara içecek ısmarladığının hatırlatılması ve burada da aynısını yapar mısın? şeklindeki soruya gülerek, “Orası küçük yerdi, 1800 kişiye ısmarladım. Burada çok taraftar var, yapmam mümkün olmaz gibi” karşılığını verdi.
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