Fenerbahçe'de Serdar Aziz sıkıntısı

Zanka ve Jailson’un gerisinde kalan milli oyuncunun yüzü gülmüyor. Tecrübeli stoper yakın çevresine yedek kalmaktan duyduğu rahatsızlığını dile getiriyor. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Serdar Aziz yedek kaldığı için üzgün olduğunu, ancak forma için savaşmaya devam edeceğini söylerken, “Her futbolcu olduğu gibi ben de forma giymediğimde üzülüyorum. Ancak forma için savaşmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için 'sicili bozuk' ifadesi kullanmış ve Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildiği duyuruldu.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan disiplin sevkine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.Ali Koç'a ceza getiren açıklamayı izlemek için;Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Fatih Terim için 'Sicili bozuk' ifadesi kullandı. pic.twitter.com/FeN2dn6B2X— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Eylül 2019 Galatasaray Kulübü, Ali Koç'un Terim'i hedef alan sözlerine bu şekilde cevap vermişti;Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'Sicil' yanıtı pic.twitter.com/GLjQkvpHAv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Eylül 2019

Hücumda kilit isim Max Kruse

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’nin hücumdaki silahı Max Kruse olacak. Sarı-lacivertli takımın ataklarını yönlendirecek Alman yıldıza oyun kurma görevinde ise Emre Belözoğlu yardımcı olacak ve Max Kruse’nin üzerindeki yükü alacak. Luiz Gustavo ise defansif görev üstlenecek ve orta sahada rakip orta sahanın rahat top kullanmasına izin vermeyecek.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri, çarşamba günü satışa çıkarılacak.Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.Bilet satışları, çarşamba günü saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.Galatasaray'da Belhanda'nın boşluğu dolmuyorDerbi maçın bilet fiyatları şöyle:Kategori 1: 1.500 liraKategori 2: 1.300 liraKategori 3: 1.200 liraKategori 4: 1.200 liraKategori 5: 1.000 liraKategori 6: 800 liraKategori 7: 600 liraKategori 8: 400 liraKategori 9: 350 liraKategori 10: 225 liraKategori 11: 200 liraKategori 12 (Misafir takım): 200 lira🏟 Süper Lig'in altıncı haftasında evimizde oynayacağımız Fenerbahçe derbisinin biletleri 25 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkacak. 🎫Detaylar 👉 https://t.co/aLzpN2jODZ pic.twitter.com/kDjVCTpZl3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 24, 2019

Teknik heyet, Max Kruse’den orta sahaya biraz daha yakınlaşarak top almasını istedi. Luiz Gustavo pas alışverişinde bulunacak takım arkadaşı bulmakta zorlanırken, Brezilyalı yıldızdan özellikle Max Kruse’dan orta sahaya biraz daha yakınlaşıp top alması istendi. Futbolcuların birbirine yakın olmaları konusunda uyaran Fenerbahçe teknik heyeti Max Kruse’den orta saha oyuncularıyla pas istasyonu oluşturmasını ve bu futbolculara yardımcı olmasını istedi.

Savunmaya uyarı

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi kaleci ve savunma oyuncuları uyarıldı. Gerek kaleci Altay Bayındır gerekse savunma ve orta saha oyuncuları bu konuda uyarılırken, pas hataları ve kaptırılacak topların kalelerinde büyük sıkıntılar yaşatacağı hatırlatıldı.

Sarı kırmızılı ekibin yapacağı baskıyı göz önünde tutarak, derbide oyunculardan minimum risk almalarını isteniyor. Hatalı pas konusunda oyuncular uyarılırken, futbolculardan topu iyi kullanmaları, hızlı ve isabetli pas yapmaları istendi. Rakibin orta sahasına iyi pres yaparak hataya zorlamaları gerektiği de vurgulandı.