Fenerbahçe'de Serdar Aziz sıkıntısı

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncularından Serdar Aziz yedek kaldığı için rahatsızlık duyuyor.
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Zanka ve Jailson’un gerisinde kalan milli oyuncunun yüzü gülmüyor. Tecrübeli stoper yakın çevresine yedek kalmaktan duyduğu rahatsızlığını dile getiriyor. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Serdar Aziz yedek kaldığı için üzgün olduğunu, ancak forma için savaşmaya devam edeceğini söylerken, “Her futbolcu olduğu gibi ben de forma giymediğimde üzülüyorum. Ancak forma için savaşmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
Hücumda kilit isim Max Kruse
Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’nin hücumdaki silahı Max Kruse olacak. Sarı-lacivertli takımın ataklarını yönlendirecek Alman yıldıza oyun kurma görevinde ise Emre Belözoğlu yardımcı olacak ve Max Kruse’nin üzerindeki yükü alacak. Luiz Gustavo ise defansif görev üstlenecek ve orta sahada rakip orta sahanın rahat top kullanmasına izin vermeyecek.
Teknik heyet, Max Kruse’den orta sahaya biraz daha yakınlaşarak top almasını istedi. Luiz Gustavo pas alışverişinde bulunacak takım arkadaşı bulmakta zorlanırken, Brezilyalı yıldızdan özellikle Max Kruse’dan orta sahaya biraz daha yakınlaşıp top alması istendi. Futbolcuların birbirine yakın olmaları konusunda uyaran Fenerbahçe teknik heyeti Max Kruse’den orta saha oyuncularıyla pas istasyonu oluşturmasını ve bu futbolculara yardımcı olmasını istedi.
Savunmaya uyarı
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi kaleci ve savunma oyuncuları uyarıldı. Gerek kaleci Altay Bayındır gerekse savunma ve orta saha oyuncuları bu konuda uyarılırken, pas hataları ve kaptırılacak topların kalelerinde büyük sıkıntılar yaşatacağı hatırlatıldı.
Sarı kırmızılı ekibin yapacağı baskıyı göz önünde tutarak, derbide oyunculardan minimum risk almalarını isteniyor. Hatalı pas konusunda oyuncular uyarılırken, futbolculardan topu iyi kullanmaları, hızlı ve isabetli pas yapmaları istendi. Rakibin orta sahasına iyi pres yaparak hataya zorlamaları gerektiği de vurgulandı.
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