Zanka ve Altay'ın uyumsuzluğu Fenerbahçelileri kızdırdı
SÜPER LİG

Zanka ve Altay'ın uyumsuzluğu Fenerbahçelileri kızdırdı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Sarı lacivertlilerin 45+3'te yediği gol, sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Fenerbahçe'nin Alanyasporlu Papis Cisse'den yediği gol, sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Yeni transfer Zanka ile kaleci Altay arasındaki anlaşmazlık sebebiyle yenilen golde genç file bekçisi büyük üzüntü yaşadı.

Pozisyonda ne oldu?

  • İlk yarının son dakikalarında Zanka'nın yaptığı riskli geri pası sonrasında Altay topu taca gönderdi. Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı taç sonrasında top içeriye ortalandı. Zanka ve Altay arasındaki iletişimsizlik sebebiyle top Cisse'nin önünde kaldı ve Alanyaspor'un beraberlik golü geldi.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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DHA

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