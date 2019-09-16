Zanka ve Altay'ın uyumsuzluğu Fenerbahçelileri kızdırdı

Fenerbahçe'nin Alanyasporlu Papis Cisse'den yediği gol, sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Yeni transfer Zanka ile kaleci Altay arasındaki anlaşmazlık sebebiyle yenilen golde genç file bekçisi büyük üzüntü yaşadı.
Pozisyonda ne oldu?
- İlk yarının son dakikalarında Zanka'nın yaptığı riskli geri pası sonrasında Altay topu taca gönderdi. Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı taç sonrasında top içeriye ortalandı. Zanka ve Altay arasındaki iletişimsizlik sebebiyle top Cisse'nin önünde kaldı ve Alanyaspor'un beraberlik golü geldi.
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