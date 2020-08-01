Zeki Çelik'ten Burak Yılmaz'a jest: Formasını verdi
Lille forması giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, Fransız ekibinde giydiği 17 numaralı formayı yeni transfer Burak Yılmaz'a verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz, milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'e transfer oldu.
Fransız ekibiyle 2 yıllık anlaşamaya varan Burak Yılmaz için imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan milli golcü, şu ifadeleri kullandı;
"Campos ile tanıştıktan sonra kararımı verdim"
"Lille kulübüne, sportif direktör Luis Campos'a ve idarecilerine bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Kariyerim boyunca çok büyük ve baskı altındaki kulüplerde oynadım. Bu benim için avantaj olacak. Yaklaşık 20 gün önce, Luis Campos menajerimle temasa geçti. Daha sonra Campos ile yüz yüze görüştüm. Onunla tanıştıktan sonra kararımı verdim."
"Yusuf ve Zeki'yi aradım"
"Teklif gelir gelmez Yusuf ve Zeki'yi aradım. Çok olumlu bir ortamda oynamaları ve mutlu olmaları, karar vermemde etkili oldu. Lille'de evlerinde hissettiklerini ve beni bu eve davet ettiklerini fark ettim."
"Zeki' 17 numarayı bana verdi"
"Mehmet Zeki Çelik'e herkesin önünde teşekkür ediyorum. Milli takımda onun kaptanıyım. 17 numarayı bana verdi. Türkiye'de yaşça büyük olanlara saygı önemlidir. 'Merak etme ağabey, 17 numara senindir' dedi"
Yorum