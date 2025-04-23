Ziraat Bankkart Galatasaray'ı mağlup etti: Seride öne geçti

Ziraat Bankart seride öne geçti.
Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi şampiyonluk etabı ilk maçında sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Voleybol Efeler Ligi şampiyonluk etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, sahasında konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Mücadelenin setleri 25-19, 25-21 ve 26-24 sona erdi. Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cumartesi günü Galatasaray HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde oynanacak.
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