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Ziraat Bankkart Galatasaray'ı mağlup etti: Seride öne geçti

Ziraat Bankkart Galatasaray'ı mağlup etti: Seride öne geçti

19:0323/04/2025, Çarşamba
DHA
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Ziraat Bankart seride öne geçti.
Ziraat Bankart seride öne geçti.

Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi şampiyonluk etabı ilk maçında sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Voleybol Efeler Ligi şampiyonluk etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, sahasında konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.


Mücadelenin setleri 25-19, 25-21 ve 26-24 sona erdi. Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cumartesi günü Galatasaray HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde oynanacak.





#Ziraat Bankkart
#Galatasaray HDI Sigorta
#Voleybol Efeler Ligi
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