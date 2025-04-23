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Efeler Ligi'nde Arkas Spor'un rakibi Fenerbahçe

Efeler Ligi'nde Arkas Spor'un rakibi Fenerbahçe

17:1923/04/2025, Çarşamba
DHA
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Arkas Spor
Arkas Spor

Ziraat Bankkart'a seride 2-0 yenilerek elenen Arkas Spor, Efeler Ligi Play-Off 3-4 Etabı ilk maçında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Efeler Ligi Play-Off 1-4 Etabı'nda Ziraat Bankkart'a seride 2-0 yenilerek elenen Arkas Spor, 3-4 Etabı ilk maçında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak.


Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.


Serinin ikinci maçı pazar günü İzmir'de oynanacak. Seride eşitlik olması halinde üçüncü ve son karşılaşma 30 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.


Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İstanbul'dan galibiyetle ayrılarak serinin ikinci maçı öncesi avantaj elde etmek istiyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz" dedi.




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