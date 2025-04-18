Göztepe Ceren Kestirengöz'le 'devam' dedi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu ile yola devam. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu oyuncumuz Ceren Kestirengöz Kapucu ile bir sezonluk daha sözleşme imzaladık. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar kaptan" ifadelerine yer verdi. Göztepe hafta içinde 10 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı.