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Göztepe Ceren Kestirengöz'le 'devam' dedi

Göztepe Ceren Kestirengöz'le 'devam' dedi

11:0118/04/2025, Cuma
DHA
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Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, iç transferde pasör çaprazı Ceren Kestirengöz Kapucu ile yeniden anlaştı.
Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, iç transferde pasör çaprazı Ceren Kestirengöz Kapucu ile yeniden anlaştı.

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, iç transferde pasör çaprazı Ceren Kestirengöz Kapucu ile yeniden anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu ile yola devam. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu oyuncumuz Ceren Kestirengöz Kapucu ile bir sezonluk daha sözleşme imzaladık. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar kaptan" ifadelerine yer verdi. Göztepe hafta içinde 10 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı.

#Göztepe
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