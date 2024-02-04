Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi maçlar var, son 16 turu maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Kayserispor evinde 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ni konuk etti. Gençlerbirliği son saniyelerde bulduğu golle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Goller dakika 23’ Talha Sarıaslan, 34’ ve 90+4’de Aias Aosman’dan (2) geldi. Gençlerbirliği bu sonuçla son 16 turuna yükselen taraf oldu. Kayserispor - Gençlerbirliği maç özeti ve Türkiye Kupası 5. tur toplu maç sonuçları haberimizde.