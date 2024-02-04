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Spor

Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi maçlar var, son 16 turu maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Fatih Karagümrük, Samsunspor, MKE Ankaragücü, 24Erzincanspor, Galatasaray, Bandırmaspor, Sivasspor, Konyaspor, Başakşehir FK, Hatayspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Antalyaspor ve Beşiktaş son 16 turuna yükselen takımlar oldu. Bu hafta kupada toplam 8 maç oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi maçlar var, son 16 turu maçları ne zaman? Detaylar haberimizde.

17:42 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı başlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları bu hafta oynanacak. Son 16 turunun ilk maçı Fatih Karagümrük - Samsunspor arasında 6 Şubat Salı günü oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi maçlar var, son 16 turu maçları ne zaman? İşte detaylar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGİ MAÇLAR VAR, SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 6-7-8 Şubat’ta oynanacak. Maçlar
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte son 16 turu fikstürü;

6 ŞUBAT SALI

14:30 Fatih Karagümrük v Samsunspor

17:30 MKE Ankaragücü v 24Erzincanspor

20:45 Galatasaray v Bandırmaspor

7 ŞUBAT ÇARŞAMBA

14:30 Sivasspor v Konyaspor

17:30 Başakşehir FK v Hatayspor

20:45 Gaziantep FK v Fenerbahçe

8 ŞUBAT PERŞEMBE

17:30 Gençlerbirliği v Trabzonspor

20:45 Antalyaspor v Beşiktaş




#Ziraat Türkiye Kupası
#son 16 turu
#kupa
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