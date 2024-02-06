Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları bu hafta oynanacak. Son 16 turunun ilk maçı Fatih Karagümrük - Samsunspor arasında 6 Şubat Salı günü oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi maçlar var, son 16 turu maçları ne zaman? İşte detaylar.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGİ MAÇLAR VAR, SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
6 ŞUBAT SALI
14:30 Fatih Karagümrük v Samsunspor
17:30 MKE Ankaragücü v 24Erzincanspor
20:45 Galatasaray v Bandırmaspor
7 ŞUBAT ÇARŞAMBA
14:30 Sivasspor v Konyaspor
17:30 Başakşehir FK v Hatayspor
20:45 Gaziantep FK v Fenerbahçe
8 ŞUBAT PERŞEMBE
17:30 Gençlerbirliği v Trabzonspor
20:45 Antalyaspor v Beşiktaş