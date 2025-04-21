Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalin ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, yarın Galatasaray’ı konuk edecek. Diğer mücadelede ise Trabzonspor, perşembe günü sahasında Göztepe’yle karşılaşacak. Organizasyonun yarı finalinde rakiplerini mağlup eden takımlar adını finale yazdıracak.