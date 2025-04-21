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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak

12:1121/04/2025, Pazartesi
IHA
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Kupada 4 takım final için ter dökecek.
Kupada 4 takım final için ter dökecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı, yarın ve perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalin ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, yarın Galatasaray’ı konuk edecek. Diğer mücadelede ise Trabzonspor, perşembe günü sahasında Göztepe’yle karşılaşacak. Organizasyonun yarı finalinde rakiplerini mağlup eden takımlar adını finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final maçlarının programı şu şekilde:


Yarın

20.30 TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray


24 Nisan Perşembe

20.30 Trabzonspor - Göztepe


#Ziraat Türkiye Kupası
#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Göztepe
#Trabzonspor
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