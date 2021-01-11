ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

ZTK Kupası: Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor çeyrek final için sahaya çıkıyor

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Peki Yeni Malatyaspor-Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bu detaylar haberimizde.

Haber Merkezi AA, İHA
İki takım bu sezon henüz ligde karşılaşmadılar.

İki takım bu sezon henüz ligde karşılaşmadılar.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

  • Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
  • Yeni Malatya Stadı'nda 12 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı galip tamamlayacak ekip, adını çeyrek finale yazdıracak.

Bugün hazırlıklarını tamamlayacak sarı-kırmızılılar, saat 16.00'da Malatya'ya gidecek.
Bugün hazırlıklarını tamamlayacak sarı-kırmızılılar, saat 16.00'da Malatya'ya gidecek.

İki takımın kupa yolu

Galatasaray, 5. Tur’da Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor ise 3. Tur’da Artvin Hopaspor’u 2-0, 4. Tur’da Etimesgut Belediyespor’u 2-0 ve 5. Tur’da da Hekimoğlu Trabzon’u 5-0 mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, eski takımı Galatasaray'a kupada rakip oluyor.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, eski takımı Galatasaray'a kupada rakip oluyor.

Kupada 3. randevu

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 olmak üzere toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 kez sahadan galip ayrılırken, Malatya ekibi de 2 kez rakibini mağlup etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştı. İlk maç İstanbul’da 0-0 sona ererken, Malatya’da oynanan rövanşı 5-2 kazanan Galatasaray adını finale yazdırmıştı.


Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.EşleşmelerTürkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu;Konyaspor-Gaziantep FKFenerbahçe-KasımpaşaBeşiktaş-RizesporBursaspor-AntalyasporSivasspor-Adana DemirsporYeni Malatyaspor-GalatasarayAlanyaspor-BB ErzurumsporTuzlaspor-BaşakşehirKupada büyük sürpriz: Son şampiyon Trabonspor penaltı atışlarında veda ettiBeşiktaş Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

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