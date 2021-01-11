Galatasaray ile Yeni Malatyaspor çeyrek final için sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda 12 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı galip tamamlayacak ekip, adını çeyrek finale yazdıracak.

İki takımın kupa yolu

Galatasaray, 5. Tur’da Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor ise 3. Tur’da Artvin Hopaspor’u 2-0, 4. Tur’da Etimesgut Belediyespor’u 2-0 ve 5. Tur’da da Hekimoğlu Trabzon’u 5-0 mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı.

Kupada 3. randevu

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 olmak üzere toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 kez sahadan galip ayrılırken, Malatya ekibi de 2 kez rakibini mağlup etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştı. İlk maç İstanbul’da 0-0 sona ererken, Malatya’da oynanan rövanşı 5-2 kazanan Galatasaray adını finale yazdırmıştı.



