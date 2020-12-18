ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri

Som şampiyon Trabzonspor'un elendiği Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da rakipleri belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Eşleşmeler

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu;

  • Konyaspor-Gaziantep FK
  • Fenerbahçe-Kasımpaşa
  • Beşiktaş-Rizespor
  • Bursaspor-Antalyaspor
  • Sivasspor-Adana Demirspor
  • Yeni Malatyaspor-Galatasaray
  • Alanyaspor-BB Erzurumspor
  • Tuzlaspor-Başakşehir

Kupada büyük sürpriz: Son şampiyon Trabonspor penaltı atışlarında veda etti
Kupada büyük sürpriz: Son şampiyon Trabonspor penaltı atışlarında veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'a penaltı atışlarında mağlup olurken kupaya veda etti. Adana Demirspor ise adını bir üst tura yazdırdı. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol olmazken, penaltı atışlarında Trabzonspor’a 4-3 üstünlük kurarak turu atlayan taraf konuk ekip oldu.Karşılaşmadan dakikalar;22’nci dakikada ceza sahası çizgisinin üzerinden Kosecki’nin kaleye gönderdiği sert şutu Erce son anda uzanarak kornere çeldi.GOL!47’nci dakikada Semih Güler'in sağdan ortasında, arka direkte Kosecki topu içeriye çıkardı. Altıpas içinde Yunus Akgün, dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1GOL!55’inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Baker’ın altıpasın gerisine ortasında topa iyi yükselen Hugo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.61’inci dakikada Flavio’nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.GOL!79’uncu dakikada Semih’in ceza sahası son çizgisinden geriye çıkardığı pasta Mehmet Akyüz’ün altıpasın gerisinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.86’ncı dakikada Safa’nın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutu kaleci Vedat kurtardı.GOL!90+3’üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Baker’ın ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Hugo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.90+7’nci dakikada Yusuf ceza sahası sağ çaprazında Chedjou’nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Alper Çetin penaltı noktasını gösterdi.90+8’inci dakikada Rassoul ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.PENALTI KAÇTI!90+9’uncu dakikada penaltı atışını kullanan Baker’in vuruşunda kaleci Vedat direk dibinden meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.Maçın normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlandı ve uzatmalara gidildi.UZATMA BÖLÜMLERİ99’uncu dakikada Yusuf’un ceza sahası yayının üzerinden sert şutunda kaleci Vedat meşin yuvarlağı kontrol etti.108’inci dakikada Mehmet Akyüz’ün ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan auta gitti.113’üncü dakikada Abdulkadir’in ceza sahası yayının solundan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.Karşılaşma da uzatmalar 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi.Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor’a 6-5 mağlup oldu.

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu’nu konuk etti. Mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı.Karşılaşmadan dakikalar;10. dakikada Atakan’ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, Onur Şirin’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.11. dakikada beyaz noktaya gelen Güven’in penaltı vuruşunu kaleci Anıl Demir kornere çeldi.30. dakikada Tarsus savunmasının hatalı pasında araya giren Rosier, yay üzerinde yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-038. dakikada Larin’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atakan, yerden ortasını arka direğe çıkardı. Larin, boş pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-055. dakikada kaleci Anıl Demir’in hatalı pasında araya giren Oğuzhan topa sahip oldu ve pasını hemen arakasında bulunan Güven’e çıkardı. Ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Güven, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle gönderdi. 3-072. dakikada N’Sakala’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Güven’nin plase şutu direğin yanından auta çıktı.80. dakikada sol kanattan İbrahim Hırçın’ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mertcan Çam, düzgün son vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu. 3-190+3. dakikada Rosier’in sağ kanattan ortasında N’Koudo’nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Anıl topu kornere çeldi.Maç sonucu | Beşiktaş 3-1 Tarsus İdman YurduZiraat Türkiye Kupası&#39;nda Son 16 Turu&#39;na yükseliyoruz.#BJKvTİY | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/lxeKPywWXC&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) December 17, 2020 Maçtan notlarZiraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk eden Beşiktaş, son Süper Lig maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Welinton ve Utku Yuvakuran gibi isimler Tarsus İdman Yurdu maçında kadroda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Josef de Souza ile Rıdvan Yılmaz, kupa mücadelesine yedek başladı.Kalede Ersin Destanoğlu şans bulduBu sezonun ilk maçlarında ilk 11'de görev alan ama Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Utku Yuvakuran'ın arkasında kalan Ersin Destanoğlu, Tarsus İdman Yurdu karşısında kalede görev aldı. Ersin, kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmış, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.Vida 4 maç sonra ilk 11'deWelinton'un yokluğunda savunmanın göbeğinde Domagoj Vida görev yaptı. Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Vida, 4 maç sonra ilk 11'de oynadı. Vida, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedekler arasında kalmıştı. Siyah-beyazlı ekipte De Souza ile Atiba'nın yerine ilk 11'de Necip Uysal ile Oğuzhan Özyakup şans buldu. Son maçlarda ilk 11'deki yerini Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Fabrice N'Sakala da kupa maçında ilk 11'de sahaya çıktı.Atakan Üner ikinci kez 11'deTarsus İdman Yurdu karşısında Rachid Ghezzal'ın yerine sağ kanatta görev alan Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla ikinci kez 11'de sahaya çıktı. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Atakan, ligdeki Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olurken, İttifak Holding karşısında ilk 11'de görev almıştı.Bu arada Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine kupa mücadelesinde Güven Yalçın forvette görev aldı.

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