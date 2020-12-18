Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.
Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.
Eşleşmeler
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu;
- Konyaspor-Gaziantep FK
- Fenerbahçe-Kasımpaşa
- Beşiktaş-Rizespor
- Bursaspor-Antalyaspor
- Sivasspor-Adana Demirspor
- Yeni Malatyaspor-Galatasaray
- Alanyaspor-BB Erzurumspor
- Tuzlaspor-Başakşehir
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