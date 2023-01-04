SSK-SGK 2000 öncesi ve sonrası emekli maaşı ne kadar oldu?

SSK 2000 öncesi emekli maaşı ne kadar oldu? İşte SSK 2000 sonrası, SSK 2000 öncesi, Bağ-Kur tarı ve Bağ-Kur esnaf yeni maaşları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, "En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık." dedi.

En düşük memur ve emekli aylığı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

Memur maaşlarında geçen yıl yüzde 87'lik artışa gidildiğini, özellikle temmuzda yüzde 42'ye varan bir zam yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 15,4 seviyesinde maaş artışı alması gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonunda, bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da memur buluşmasında kamuoyuna bu şekilde duyurmuştuk. "

Memur buluşmasına giderken, ilgili bakanlara bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları için talimat verdiğini aktaran Erdoğan, "Yürütülen çalışmalar sonunda, başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının, yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum." dedi.

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SGK-Bağkur emekli maaşları 2023

SSK 2000 öncesi emekli maaşı ne kadar oldu? İşte SSK 2000 sonrası, SSK 2000 öncesi, Bağ-Kur tarı ve Bağ-Kur esnaf yeni maaşları

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL Zamlı maaş: 6 bin 327 TL Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL oldu.

En düşük memur maaşı ne kadar?

En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya yükseldi.