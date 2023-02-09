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Son dakika: Deprem bölgesinde şubat memur maaşları erken yatacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Deprem bölgesinde Şubat ayı aylıkları ivedilikle ödenecek" duyurusunu yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15/2/2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü ve ek 24 üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceğini bildirdi.

13:30 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şubat ayı memur maaşları ne zaman yatacak?

Şubat ayı memur maaşları ne zaman yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aylıkları personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapanlara, 15/2/2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü ve ek 24 üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceğini bildirdi.

Şubat ayı memur maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan Genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacakları belirtildi. Açıklamada şöyle devam edildi: "Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır.

Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir. İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir."



#memur maaşları
#deprem
#şubat ayı memur maaşı
#hazine ve maliye bakanlığı
2 saat önce
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Son dakika: Deprem bölgesinde şubat memur maaşları erken yatacak
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