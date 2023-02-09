Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem hayatını kaybedenlerinde sayısı 12 bin 873'e yükseldi, yaralı sayısı ise 62 bin 937’ye yükseldi. Depremlerin ardından, afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya "TIR eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu. Peki Deprem olan illerde seyyar eczaneler nerede var? Kahramanmaraş merkep, Afşin, Hatay İskenderun, Gaziantep İslahiye, Malatya ve Adıyaman’da TIR ve konteyner eczaneler nerede, adres bilgileri nedir? İşte Adıyaman ve Malatya nöbetçi eczaneler.