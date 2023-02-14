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Merkez Bankası faiz kararı
2023 Yılının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri açıklandı. Yılın ilk faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapıldı ve politika faizi yüzde 9 olarak açıklandı. Şubat ayı Merkez Bankası toplantı tarihi belli oldu.
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.
TCMB bu kez bir önceki toplantının karar metninde yer alan “mevcut politika faizinin yeterli olduğu” ifadesini kullanmadı. Merkezin ocak ayı toplantısının karar metninde, enflasyonda iyileşme görülmeye başlandığına vurgu yapıldı.
Metinde “Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyon seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlandı” ifadelerine yer verildi.