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Merkez Bankası Şubat ayı toplantısı ne zaman yapılacak?

Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 9’da tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu ay yapacağı PPK Toplantısı'nda piyasalara yeniden yön verecek. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı hangi tarihte? İşte MB PPK toplantı takvimi

15:40 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı

2023 Yılının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri açıklandı. Yılın ilk faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapıldı ve politika faizi yüzde 9 olarak açıklandı. Şubat ayı Merkez Bankası toplantı tarihi belli oldu.

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

SON TOPLANTIDA FAİZ NE OLDU?

TCMB bu kez bir önceki toplantının karar metninde yer alan “mevcut politika faizinin yeterli olduğu” ifadesini kullanmadı. Merkezin ocak ayı toplantısının karar metninde, enflasyonda iyileşme görülmeye başlandığına vurgu yapıldı.

Metinde “Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyon seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlandı” ifadelerine yer verildi.

2023 TCMB TAKVİMİ



#TCMB
#merkez bankası
#merkez bankası faiz
#merkez bankası toplantısı
#şubat ayı faiz kararı
36 dakika önce
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Merkez Bankası Şubat ayı toplantısı ne zaman yapılacak?
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