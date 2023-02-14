Merkez Bankası'ndan deprem bölgesi için yeni karar: Muaf tutulacak

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Merkez Bankası.
TCMB, deprem sonrası menkul kıymet ve zorunlu karşılıklara ilişkin yapılan düzenlemelerle ilgili bankalara bilgilendirme yazısı gönderdi.
Bu kapsamda, bankalar 6 Şubat itibarıyla deprem bölgesinde yerleşik olan kişilerin, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, bu kredilerin menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklardan kriterlerinden muaf tutulacak.
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin 8 Şubat'tan itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine ilişkin prensip kararını açıklamıştı.