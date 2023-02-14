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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan deprem bölgesi için yeni karar: Muaf tutulacak

Deprem bölgesinde yerleşik kişilerin, vadesi gelmiş veya altı ay içinde vadesi gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, bu krediler altı ay boyunca menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklardan muaf tutulacak.

09:32 . 14/02/2023 Salı
AA
Merkez Bankası.

Merkez Bankası.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),
Kahramanmaraş
merkezli depremler nedeniyle deprem bölgesinde yerleşik kişilerin, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, bu kredilerin 6 ay boyunca menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklardan muaf tutulacağı, ayrıca söz konusu kredilerin aynı süre içinde harcama mukabili belge uygulamasına tabi olmayacağını bildirdi.

TCMB, deprem sonrası menkul kıymet ve zorunlu karşılıklara ilişkin yapılan düzenlemelerle ilgili bankalara bilgilendirme yazısı gönderdi.

Bu kapsamda, bankalar 6 Şubat itibarıyla deprem bölgesinde yerleşik olan kişilerin, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, bu kredilerin menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklardan kriterlerinden muaf tutulacak.

Bankalara gönderilen yazıda, 6 Şubat itibarıyla
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye
ve
Şanlıurfa
'da yerleşik olan KOBİ'lere kullandırılan veya kullandırılacak kredilerin harcama mukabili belge uygulamasına tabi olmamasının uygun olacağı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:
"6 Şubat itibarıyla deprem bölgesinde yerleşik olan kişilerin vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, bu kredilerin, bankalar için kredi türüne ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamalarından hariç tutulmasının, harcama mukabili belge uygulamasına konu olmamasının, ancak kredi faiz/kar payı oranına göre menkul kıymet tesisine (geçici 7'nci madde) tabi olmaya devam etmesinin, finansman şirketleri için zorunlu karşılık tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin 8 Şubat'tan itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine ilişkin prensip kararını açıklamıştı.




#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
#Deprem
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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Merkez Bankası'ndan deprem bölgesi için yeni karar: Muaf tutulacak
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