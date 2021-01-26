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Sultan Melikşah kimdir: Melikşah ne zaman öldü, yerine kim geçti?

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerinde en önemli rolü olan isim şüphisiz Alparslan'dır. Alparslan'ın şehit edilmesi sonrası yerine oğlu Melikşah geçmiştir. Uyanış dizisiyle birlikte öne çıkan bu isimlerin hayatları da tekrardan merak konusu oluyor. Tarih sayfaları karıştırıldığında Sultan Melikşah'ın ölümü hakkında her ne kadar farklı rivayetler olsa da av sırasında öldürüldüğü yer alır. Diğer bir rivayet ise zehirlendiği yönündedir. Pazartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan Uyanış dizisini yakından takip edenler, Sultan Melikşah sonrası dönemin detaylarını merak ediyor. Peki, Melikşah kimdir, ne zaman öldü, yerine kim geçti? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uyanış dizisindeki Melikşah.

Uyanış dizisindeki Melikşah.

TRT 1 ekranlarında yayınlanana Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Diziyi yakından takip edenler tarihi olayları araştırıyor. Pek çok kişi Melihşah'ın ardından sultanlığa kimin geçtiğini araştırıyor.

SULTAN MELİKŞAH KİMDİR?



Sultan Melikşah'ın babası Alparslan'dır. Alparslan bilindiği gibi Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerindeki en önemli isimdir. Gerçek ismi Muhammed olan hükümdar genellikle unvanı olan Alparslan ismiyle bilinir. Alparslan'ın oğlu I.Melikşah 16 Ağustos 1055'te dünyaya geldi.

1072 yılında ise Alparslan Karahanlı bir kale komutanı tarafından şehit edildi.

Babasının vefatının ardından Melikşah sultanlığını ilan etti.

Sultan Melikşah’ın nerede nasıl öldüğü konusunda pek çok iddia bulunmaktadır. 1092 senesinde Melikşah’ın av sırasında öldüğü rivayet edilir. Bir diğer iddiada Melikşah’ın Bağdat’ta zehirlendiği belirtilir.

SULTAN MELİKŞAH'TAN SONRA KİM SULTAN OLDU?



I. Melikşah’ın ardından tahta I. Mahmud geçti. Ancak Melikşah'ın ölümünün ardından taht konusunda bir takım gelişmeler yaşandı.

37 yaşında vefat eden Melikşah'ın ardından 13 yaşındaki oğlu Ebu'l Muzaffer Berkyaruk, Büyük Selçuklu Devleti'nin başına geçti. Ancak Melikşah'ın ilk eşi Terken Hatun tahta kendi oğlunun geçmesini istiyordu. Bu konuda devletten önemli isimlerin desteğini alan Terken Hatun 5 yaşındaki oğlunun tahta geçtiğini ilan etmek için Bağdat'ta bulunan Abbasi Halifesi Muktadi'ye haber gönerdi ve oğlu I. Mahmud için hutbe okuttu.

Ancak iktidar çekişmeleri birkaç yıl daha sürdü. 1093'te Terken Hatun hastalandı ve yaşamını yitirdi. Oğlu I.Mahmud ise 1094'te çiçek hastalığına yakalandı ve yaşamını yitirdi.

I.Mahmud'un ardından sultanlığa Beryaruk geldi.


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