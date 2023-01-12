Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri

Ekonomi

Trabzon Limanı'nda bir ilk: Kış mevsiminde kurvaziyer gemi ağırladı

Trabzon Limanı tarihinde ilk kez kış mevsiminde bir kurvaziyer gemi ağırlıyor. Folklor gösterisi ve çiçeklerle karşılanan 195 metre uzunluğunda 'Astoria Grande' adlı gemide 505 Rus turist bulunuyor. Geminin şehrin turizmi için önemli bir gelişme olduğunu belirten Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, kruvaziyerin kış aylarında da seferlerine devam edeceğini söyledi.