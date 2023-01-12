Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftası yarın 2 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:
13 Ocak Cuma Süper Lig maçları ve hakemleri kim?
- 17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)
- 20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Kadir Sağlam)
14 Ocak Cumartesi kimin maçı var, maçların hakemleri kimler?
- 13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
- 16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Burak Şeker)
- 16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (Abdülkadir Bitigen)
- 19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)
15 Ocak Pazar hangi maçlar var, hakemler kimler?
- 13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ali Palabıyık)
- 16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Çağdaş Altay)
- 19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Mustafa Kürşad Filiz)