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Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftası yarın Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Konyaspor- Beşiktaş maçında düdüğü Abdulkadir Bitigen çalacak. Peki Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı hakemi kim? İşte Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 19. hafta maçlarını hangi hakeler yönetecek? Bu haftanın hakemleri kimler? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçı hakemi
Süper Lig 19. hafta hakemleri

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftası yarın 2 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

13 Ocak Cuma Süper Lig maçları ve hakemleri kim?

  • 17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)
  • 20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Kadir Sağlam)

14 Ocak Cumartesi kimin maçı var, maçların hakemleri kimler?

  • 13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
  • 16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Burak Şeker)
  • 16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (Abdülkadir Bitigen)
  • 19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

15 Ocak Pazar hangi maçlar var, hakemler kimler?

  • 13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ali Palabıyık)
  • 16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Çağdaş Altay)
  • 19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Mustafa Kürşad Filiz)

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