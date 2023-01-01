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Süper Lig maç sonuçları güncel puan durumu

Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ile güncel puan durumu futbolseverlerin yakın takibinde. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Bu maç sonucunda sarı kırmızılı ekip liderliğini bu haftada da perçinledi. Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Gaziantep FK-Sivasspor mücadelesinde üç puan konuk takta giti. Kayserispor-Beşiktaş ile Trabzonspor-İstanbulspor maçı için de nefesler tutuldu. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 20. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu.

16:07 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Süper Lig puan durumu

Süper Lig puan durumu

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya gedi. Konuk ekip deplasmanda rakibi 2-1 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig 20. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu.

20 Ocak Cuma Süper Lig maç sonuçları

Adana Demirspor 1-1 Giresunspor

Kasımpaşa 1-3 Başakşehir FK

Galatasaray 2-1 Antalyaspor

Süper Lig 20. hafta 22 Ocak Pazar maçları

Gaziantep FK 1-2 Sivasspor

Alanyaspor-Fatih Karagümrük

Kayserispor-Beşiktaş

Trabzonspor-İstanbulspor

23 Ocak Pazartesi maç programı

Ümraniyespor-Fenerbahçe

Konyaspor-MKE Ankaragücü




#süper lig puan durumu
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Trabzonspor
6 dakika önce
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Süper Lig maç sonuçları güncel puan durumu
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