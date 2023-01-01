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Süper Lig puan durumu
Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya gedi. Konuk ekip deplasmanda rakibi 2-1 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig 20. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu.
Adana Demirspor 1-1 Giresunspor
Kasımpaşa 1-3 Başakşehir FK
Galatasaray 2-1 Antalyaspor
Gaziantep FK 1-2 Sivasspor
Alanyaspor-Fatih Karagümrük
Kayserispor-Beşiktaş
Trabzonspor-İstanbulspor
Ümraniyespor-Fenerbahçe
Konyaspor-MKE Ankaragücü