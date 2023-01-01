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Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0 yendi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Atalanta ile 3-3 berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı.

9:24 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1 kazandı. Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i konuk etti. Heyecan dolu mücadelede Başakşehir, Kasımpaşa'yı uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor'un, Giresunspor'u konuk ettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında zirvenin uzağında kalan Liverpool ile Chelsea'nin mücadelesi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı...

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı)

  • 16:15 Ajman Club – Dubai BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 16:15 Al Dhafra – Al Fujairah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 18:00 Chindia Targoviste – Arges Romanya Liga 1 Bilyoner
  • 19:00 Bani Yas – Al Wahda BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 20:00 Ç.Rizespor – Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
  • 20:00 Konyaspor – Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  • 20:00 Ümraniyespor – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 20:30 Bologna – Cremonese İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
  • 21:00 Farul Constanta – CFR Cluj Romanya Liga 1 Bilyoner
  • 22:00 Sudan – Madagaskar Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
  • 22:00 Jong Ajax – Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 22:00 Jong AZ – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 22:45 Inter – Empoli İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
  • 22:45 Pays de Cassel – PSG Fransa Kupası Bein Sports 4
  • 23:00 Fulham – Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  • 23:00 Valencia – Almeria İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  • 23:00 Andorra – Albacete İspanya La Liga 2 Bilyoner
  • 23:15 Boavista – GD Chaves Portekiz Liga NOS Bilyoner
  • 23:30 Cajamarca – Cusco Peru Primera-Apertura Bilyoner

23 Ocak Pazartesi maç programı

Ümraniyespor-Fenerbahçe

Konyaspor-MKE Ankaragücü





#süper lig
#maç programı
#Premier Lig
2 saat önce
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Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
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