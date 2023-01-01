İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Atalanta ile 3-3 berabere kaldı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada başka gol olmayınca, mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu. Atalanta, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 35'e yükseltti ve puan tablosunda 5. basamakta yer aldı. 15 puan silme cezası nedeniyle puanı 37'den 22'ye düşürülen Juventus puanını 23 yaptı ve 9. sırada yer buldu. Juventus - Atalanta maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.