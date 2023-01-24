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Süper Lig 21. hafta programı

Ligde haftanın kapanış gününde HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe ve Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü maçları yapıldı. Zirve takipçisi Fenerbahçe, Ümraniyespor'u son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında ise MKE Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi. Süper Lig'de 21. hafta, 27 Ocak Cuma günü Beşiktaş-Corendon Alanyaspor karşılaşmayla başlayacak. İşte Süper Lig 21. hafta maçları.

11:05 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig haftanın maçları

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta, yapılan 2 maçla sona erdi. Lider Galatasaray, 20. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Haftaya 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek puanını 45'e çıkardı.

Fenerbahçe

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 10 karşılaşmada sırasıyla 1 beraberlik ve üst üste 9 galibiyet elde etti. "Cimbom", çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı son 3 müsabakayı kazandı.

Galatasaray

Resmi maçlarda son 12, Süper Lig'de ise son 9 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Galatasaray, bu süreçte 31 kez ağları havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.

Beşiktaş, ikinci kez takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 5 maçını kaybetmedi. Ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenilmelerinin ardından yolların ayrıldığı Valerien Ismael'in yerine göreve başlayan Güneş, siyah-beyazlıların başında 7. lig maçına çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki ilk 3 maçında sırasıyla galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşayan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor

Ligin 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 35 müsabakaya çıkardı. Süper Lig'de son iç saha mağlubiyetini 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a karşı yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 35 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 12 beraberlik aldı.

Süper Lig 21. hafta maçları

Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:

27 Ocak Cuma hangi maç var?

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)

28 Ocak Cumartesi kimin maçı var? Maç saat kaçta?

  • 13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)
  • 16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
  • 16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)
  • 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazar maç programı

  • 13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Süper Lig 20. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

  • Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
  • Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-3
  • Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
  • Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 1-2
  • Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2
  • Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
  • Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0
  • Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-1
  • HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: 1-2


Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak 2023 Salı maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta, yapılan 2 maçla sona erdi. Zirve takipçisi Fenerbahçe, Ümraniyespor'u son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında ise MKE Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi. Lider Galatasaray, 20. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Haftaya 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek puanını 45'e çıkardı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 24 Ocak 2023 Salı maç programı.



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1 saat önce
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Süper Lig 21. hafta programı
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