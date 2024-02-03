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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?.

08:55 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Antalyaspor Fenerbahçe
Antalyaspor Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışında kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park'ta oynanacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Bitexen Antalyaspor mücadelesi öncesinde eksik iki oyuncu bulunuyor. Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Ayrıca henüz hazır olamayan Becao ve Bragantino'ya imza atacak Lincoln Henrique kadroda yer almadı.

MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde grip olan ve kadroda yer almayan kaleci İrfan Can Eğribayat Antalya'da götürülen isimler arasında yer aldı.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Üçer sarı kartı bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, yarın kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.



#antalyaspor
#fenerbahçe
#süper lig
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