Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışında kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park'ta oynanacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?