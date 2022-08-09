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Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Galatasaray Giresunspor maçı için şimdiden geri sayım başladı. Sezona Antalya'da 3 puanla başlayan Sarı Kırmızılı takım, yeni transferleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverler karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde 2. hafta: Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Galatasaray Giresunspor

Süper Lig 2022-2023 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ikinci haftasında Galatasaray Giresunspor maçı karşı karşıya gelecek. Maçın ayrıntıları belli oldu.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Giresunspor, Spor Toto Süper Lig maçı, 13 Ağustos Cumartesi günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 21:45

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Victor Nelsson, Abdürkerim Bardakcı, Patrick Van Annholt, Sacha Boey, Taylan, Sergio, Emre Akbaba, Kerem, Yunus, Haris Seferovic

Giresunspor: Onurcan, Perez, Sergen, Alper, Harullah, Traore, Savicevic, Doğan Can, Sainz, Sergio, Riad Bajic
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