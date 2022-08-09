Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Galatasaray Giresunspor maçı için şimdiden geri sayım başladı. Sezona Antalya'da 3 puanla başlayan Sarı Kırmızılı takım, yeni transferleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverler karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte detaylar...

Abone Ol