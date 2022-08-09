Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

Süper Lig 2022-2023 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ikinci haftasında Galatasaray Giresunspor maçı karşı karşıya gelecek. Maçın ayrıntıları belli oldu.
GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Giresunspor, Spor Toto Süper Lig maçı, 13 Ağustos Cumartesi günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 21:45
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Fernando Muslera, Victor Nelsson, Abdürkerim Bardakcı, Patrick Van Annholt, Sacha Boey, Taylan, Sergio, Emre Akbaba, Kerem, Yunus, Haris Seferovic
Giresunspor: Onurcan, Perez, Sergen, Alper, Harullah, Traore, Savicevic, Doğan Can, Sainz, Sergio, Riad Bajic