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Süper Lig'te yeni sezon maç takvimi belli oldu: 2022-2023 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. 5 Ağustos’ta başlayacak olan lig, 28 Mayıs 2023’te sona erecek. Peki, 4 büyüklerin maç tarihleri ne zaman, hangi takım hangi tarihte oynayacak? Süper Lig fikstür çekimi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda gerçekleşecek? İşte 2022-2023 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi tarihleri ...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde yeni sezon 2022-2023 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maç tarihleri!
Süper Lig fikstür çekimi

2022-2023 yeni sezonu için geri sayım başladı. Bu yıl 19 takımın yer alacağı Süper Lig'de, heyecan Ağustos ayında başlayacak. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş gibi dev takımların derbileri ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig, 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige de 13 Kasım 2022'de ara verilecek. Dünya Kupası Finalleri'nin ardından ilk lig maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve bu ara dışında, lige başka bir ara verilmeyecek. Yapılan planlama doğrultusunda ligin ilk yarısı 14 hafta oynanacak ve ikinci yarı 15. hafta maçlarıyla başlayacak. Yaşanan maç programı yoğunluğu nedeniyle bu sezon ligde 16, 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON TARİHLERİ 2022-2023

İlk hafta: 5 Ağustos 2022

Dünya Kupası arası: 14 Kasım 2022

Dünya Kupası finali: 18 Aralık 2022

Son hafta: 18 Mayıs 2023

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI

Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

▪️ Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını 'BAY' geçecek.

SÜPER LİG'DE DERBİ HAFTALARI

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbirleriyle ligin ilk yarısında oynayacakları maçların haftaları belli oldu.

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

4 BÜYÜKLERİN BAY TARİHLERİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de 6. haftayı BAY geçecek.

Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftayı BAY geçecek.

Trabzonspor, Süper Lig'de 12. haftayı BAY geçecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de 17. haftayı BAY geçecek.

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