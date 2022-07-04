Spor Trabzonspor Trezeguet transferini KAPa bildirdi
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Trabzonspor Trezeguet transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet transferini KAP'a bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Trezeguet transferini KAPa bildirdi
Trezeguet son olarak Başakşehir forması giymişti.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor.

Önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden bordo-mavililer, hucüm hattını güçlendirmek için bir süredir Trezeguet ile temastaydı. 2 temmuz gecesi görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a gelen Mısırlı yıldız ardından da sağlık kontrollerinden geçmişti.

Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi

Yapılan açıklamada, "İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

3+1 yıllık anlaşma

Trabzonspor ile 3+1 yıllığına anlaşan Mısırlı futbolcunun yıllık 2.2 milyon euro maaş alması beklenirken, bordo-mavili kulübün Aston Villa’ya ise 4 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

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