Tabii Spor canlı izle 10 Nisan: UEFA Konferans ve Avrupa Ligi maçları Tabii Spor canlı izleme ekranı

UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bu akşam oynanacak. TRT'nin dijital yayın platformu Tabii Spor üzerinden yayınlanacak karşılaşmaları ücretli üyelik ile canlı izlemek mümkün olacak. Tabii Spor kanallarındaki UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maç programını ve canlı izleme linklerini yazımızdan paylaşıyoruz. İşte 10 Nisan Tabii Spor canlı izleme ekranı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak 12 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi çeyrek final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer tüm mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 8-10 Nisan canlı yayın maç takvimi şöyle: