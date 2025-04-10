Tabii Spor canlı izle 10 Nisan: UEFA Konferans ve Avrupa Ligi maçları Tabii Spor canlı izleme ekranı

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii Spor ekranlarında futbol heyecanı sürüyor. Bu akşam UEFA Konferans Ligi ile Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları TRT Tabii Spor kanalları üzerinden izleyici ile buluşuyor. Lyon - Manchester United, Rangers - Athletic Bilbao, Tottenham - Eintracht Frankfurt, Celje - Fiorentina gibi karşılaşmaların Tabii'de hangi kanallarda yayınlandığı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte 10 Nisan Tabii Spor canlı izleme ekranı ve maçlardan bilgiler.
UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bu akşam oynanacak. TRT'nin dijital yayın platformu Tabii Spor üzerinden yayınlanacak karşılaşmaları ücretli üyelik ile canlı izlemek mümkün olacak. Tabii Spor kanallarındaki UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maç programını ve canlı izleme linklerini yazımızdan paylaşıyoruz. İşte 10 Nisan Tabii Spor canlı izleme ekranı.
UEFA KONFERANS VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI TRT TABİİ SPOR'DA
TRT'nin dijital platformu Tabii Spor kanalları üzerinden UEFA maçları naklen yayınlanıyor. Karşılaşmaları şifresiz canlı izlemek için ücretli üye olmak gerekiyor. İşte TRT Tabii Spor canlı izleme sayfası.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak 12 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi çeyrek final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer tüm mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 8-10 Nisan canlı yayın maç takvimi şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi
8 Nisan Salı
22.00 Arsenal - Real Madrid (Tabii Spor)
22.00 Bayern Münih - Inter (TRT Spor)
9 Nisan Çarşamba
22.00 Barcelona - B.Dortmund (Tabii Spor)
22.00 PSG - Aston Villa (TRT 1)
19.45 Bodo/Glimt - Lazio (Tabii Spor)
22.00 Tottenham - E.Frankfurt (TRT 1)
22.00 Lyon - Manchester United (Tabii Spor 1)
22.00 Rangers - Athletic Bilbao (Tabii Spor 2)
19.45 Legia Varşova - Chelsea (TRT 1)
22.00 Djurgarden - Rapid Wien (Tabii Spor 3)
22.00 Nk Celje - Fiorentina (Tabii Spor 4)
22.00 Real Betis - J.Bialystok (Tabii Spor 5)