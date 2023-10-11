MasterChef tamale tarifi günün aranan lezzetleri arasında yer alıyor. Tamale, Meksika mutfağının en ilginç yemeklerinden biridir. Kuru mısır kabuklarının içinde pişen bu hamurlu yemek, farklı etlerle ya da etsiz yapılabiliyor. Peki, tamale nedir, nerenin yemeği? Tamale nasıl yapılır? İşte tamale tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Tamale Yemeği Nedir?

Amerika kıtasında yaygın bir şekilde tüketilen Tamal ya da çoğul ismiyle Tamales, mısır ya da muz yaprağında pişirilen bir yemektir. Yöresel bir yemek olan Tamale, yapımında kullanılan mısır ya da muz yapraklarının soyulmasının ardından tüketilir. MÖ 8000 ile 5000 yıllarına kadar dayanan söz konusu yemeğin tarifi ise oldukça kolaydır.

TAMALE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

3 su bardağı mısır unu

2 su bardağı tavuk suyu

3/4 su bardağı bitkisel yağ

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tavuklu iç harç için:

1 adet küçük sarı soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kırmızı biber konservesi

250 gram pişmiş tavuk eti (iri doğranmış)

Acı biber sosu

Tuz

Tamale Nasıl Yapılır?

Mısır koçanı kabuklarını hazırlamak için; Kurutulmuş mısır koçanlarının bir yönü düz, diğer tarafı ise sivri olur.

15 adet uygun boyutta koçan seçin ve geniş bir kabın içerisine dizin. Üzerini biraz geçecek şekilde soğuk su ekleyin.

Kabukların üzerine bir tabak koyarak suya doğru batırın ve yaklaşık 1 saat bekletin.

Mısır unu hamuru için; Tuz, kabartma tozu ve mısır ununu bir mikser ile karıştırın.

Küçük tencerenin içerisine tavuk suyu ekleyin ve kısık ateşte buhar tütene kadar ısıtın.

Isınan tavuk suyunun içerisine bitkisel yağı ekleyin ve karıştırın.

Tavuk suyu karışımını, mısır unlu karışıma ekleyin ve 3-4 dakika mikserle çırpın.

Tavuklu iç harç için; Bir tavaya yağı dökün ve orta ateşte kızdırın.

Kızan yağın içerisine doğranmış soğanı ekleyin ve 5 dakika kavurun.

Ardından biberi de ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Pişen soğanları karıştırma kabına alın ve üzerine pişmiş doğranmış tavuk etini ilave edin.

Tavukların üzerine tuz ve karabiber ekledikten sona özdeşleşmesi için karıştırın.

Tamaleleri hazırlamak için; 12 tane 25 cm boyutlarında mutfak ipi kesin.

Mısır kabuklarının suyunu süzdükten sonra bir tanesini mutfak tezgahına alın.

Kabuğun içerisine bir yemek kaşığı mısır unu hamurundan ekleyin ve orta kısmını çukur olacak şekilde açın.

Oyuğun içerisine tavuklu iç harç ilave edin. Kabuğun altını ve üstünü kapattıktan sonra kenarlarını da kapatın.

Bu aşamada koçanları çok sıkı kapatmamak gerekir. İç malzeme piştikçe şişecektir. Kapattığınız koçanları mutfak ipiyle sarın ve bağlayın.

Tüm tamalelere bu işlemi uyguladıktan sonra buharlı pişiricinin içerisine tamaleleri dizin. Ancak tek kat olması gerektiğini unutmayın.

Buharlı pişiriciye su ilave edin ve 1 saat boyunca pişirin. Pişen tamaleleri servis tabağına dizebilirsiniz.

Tamaleyi, acı biber sosu ile birlikte servis edebilirsiniz

Püf Noktaları

Mısır koçanlarının 20-24 cm uzunluğu idealdir. Hata payı için birkaç adet fazladan bulundurun.

Mısır koçanlarını internetten ve aktarlardan bulabilirsiniz. Ayrıca taze koçanları haşlayarak da kullanabilirsiniz.

Tamale için, masa para tamales (tamale unu) yazan öğütülmüş mısırlardan alın.

Tamaleleri çok fazla doldurmamaya özen gösterin. Bu durum şişip patlamalarına neden olabilir.







