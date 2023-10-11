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Gökçeada'nın Meşhur Lezzetlerinden Cicirya Pidesi Tarifi

Cicirya, Gökçeada'ya özgü bir peynirli pide çeşididir. Keçi peyniri, un, nane ve zeytinyağı ile yapılır. Hamur, ince bir şekilde açılarak tepsiye yayılır ve üzerine peynir, nane ve zeytinyağı gezdirilir. Pide, fırında kızarana kadar pişirilir. Cicirya pidesini evde yapmak isteyenler için Cicirya pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik..

10:31 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cicirya pidesi

Cicirya pidesi

Gökçeada'nın meşhur lezzetlerinden Cicirya Pidesi, lezzeti ve doyuruculuğuyla yiyenlerden tam not alıyor. Cicirya, Gökçeada'nın kültürünün önemli bir parçasıdır ve yerel halk tarafından çok sevilir. Gökçeada'yı ziyaret ettiğinizde mutlaka cicirya yemeyi ihmal etmeyin.

CİCİRYA PİDESİ TARİFİ

Malzemeler:
Hamuru için;

2 adet Yumurta sarısı

Tuz

400 gr Un

30 ml Zeytinyağı

5 gr kuru maya

İç harcı için;

150 gr Beyaz peynir

1 adet Yumurta

Nane (kuru)

30 gr Tereyağı

CİCİRYA PİDESİ YAPILIŞI

Unu karıştırma kabına koyunortasını havuz gibi açın. Tuz ve zeytinyağı ekleyin. Daha sonra suyu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Çok az ılık suda maya eriyene kadar karıştırın. Hamura ekleyin ve tekrar yoğurun. Üstü kapalı bir şekilde oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.

İç harcı için beyaz peyniri iyice ezin. Teryağı, yumurtayı ve naneyi ekleyin ve karıştırın.

Mayalanan hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Unlu bir yüzeyde açın.

Hazırladığınız içi açtığınız hamurlara yayın ve kenarlarını kıvırın.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsilere dizin.

Yumurta sarısını çırpıp hamur kenarlarına sürün. Önceden ısıttığınız fırında 200°C'de 20-25 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



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1 saat önce
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