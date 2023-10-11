Evde profiterol yapmak, tatlı krizlerinizi lezzetli bir şekilde sonlandırmak için harika bir seçenektir. Profiterol, hafif ve kabarık hamuru, krema dolgusu ve çikolata sosu ile ünlü bir Fransız tatlısıdır. Profiterol şu hamuru ile hazırlanıyor. Tarifin en zor ve önemli kısmı hamurudur. Evde profiterol nasıl yapılır? Profiterol şu hamuru nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir profiterol tarifi...