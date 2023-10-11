Cicirya pidesi
Gökçeada'nın meşhur lezzetlerinden Cicirya Pidesi, lezzeti ve doyuruculuğuyla yiyenlerden tam not alıyor. Cicirya, Gökçeada'nın kültürünün önemli bir parçasıdır ve yerel halk tarafından çok sevilir. Gökçeada'yı ziyaret ettiğinizde mutlaka cicirya yemeyi ihmal etmeyin.
CİCİRYA PİDESİ TARİFİ
2 adet Yumurta sarısı
Tuz
400 gr Un
30 ml Zeytinyağı
5 gr kuru maya
150 gr Beyaz peynir
1 adet Yumurta
Nane (kuru)
30 gr Tereyağı
CİCİRYA PİDESİ YAPILIŞI
Unu karıştırma kabına koyunortasını havuz gibi açın. Tuz ve zeytinyağı ekleyin. Daha sonra suyu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Çok az ılık suda maya eriyene kadar karıştırın. Hamura ekleyin ve tekrar yoğurun. Üstü kapalı bir şekilde oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.
İç harcı için beyaz peyniri iyice ezin. Teryağı, yumurtayı ve naneyi ekleyin ve karıştırın.
Mayalanan hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Unlu bir yüzeyde açın.
Hazırladığınız içi açtığınız hamurlara yayın ve kenarlarını kıvırın.
Yağlı kağıt serdiğiniz tepsilere dizin.
Yumurta sarısını çırpıp hamur kenarlarına sürün. Önceden ısıttığınız fırında 200°C'de 20-25 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.