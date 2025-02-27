Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biri de pidedir. Ramazan pidesi tarifleri son zamanlarda fırınlardan almak yerine evde de yapılarak tüketiliyor. Yumurtalı Ramazan pidesi tarifi evde de pratik bir şekilde yapılır. Peki, evde yumurtalı Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi malzemeleri neler, hamuru nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz yumuşacık Ramazan pidesi tarifi.
Ramazan ayının vazgeçilmezi ramazan pidesi fırınlarda yerini alacak. Evde kendi pidesini yapmak isteyenler, İftara kadar soğuyan pide yemek istemeyen vatandaşlar, iftar saatine sıcacık pide yapabilmek için ramazan pidesi tarifi araştırıyor. Peki, evde ramazan pidesi nasıl yapılır?
YUMURTALI RAMAZAN PİDESİ TARİFİ
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
2 çay kaşığı tuz
6 su bardağı un
2 adet adet yumurta sarısı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı su
Susam
Çörekotu
- Maya ve toz şekeri ılık suya ekleyip birlikte karıştırın.
- Birkaç dakika bekledikten sonra karışıma sıvı yağ ve sütü ilave edin.
- Karışımımıza unu ve tuzu da ekleyip 10-15 dakika kadar yoğurun.
- Hamurumuz istediğimiz kıvama gelince iki parçaya ayırın.
- Hamurların üzerine nemli bir bez örtüp yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalanması için bekletin.
- Hamur mayalanması için beklerken yoğurt, yumurtanın sarısını ve sıvı yağı bir kâsede çırpın.
- Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra mayalanan hamuru buraya aktarın.
- Elinizi yağladıktan sonra her iki hamuru kenarlarından çekerek büyütün.
- Hamurlarınızı bu şekilde 15 dakika kadar da tepside mayalandırın.
- Bu esnada fırınınızı 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
- Mayalanan pidelerinize ister bıçağın ucuyla çizerek ister tırnaklama yöntemiyle baklava deseni verin.
- Hazırladığınız yumurtalı yoğurtlu karışımı bir fırça yardımıyla pidelerinizin üzerine sürün.
- İsteğinize göre üzerine çörekotu veya susam serperek önceden ısıttığınız fırına atın.
- Pideleriniz kabarıp kızardıktan sonra fırından çıkarın ve afiyetle yiyin.
RAMAZAN PİDESİ KAÇ KALORİDİR?
Ramazan pidesinin 100 gramında 258 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Çeyrek yani 65 gramlık miktarında Ramazan Pidesi 168 kalori bulunmaktadır. Ramazan pidesi, büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 1 bütün ramazan pidesinin 16-20 dilim ekmek içerir ve tüketimininde ölçülü olunmalıdır.