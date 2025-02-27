Ramazan ayının vazgeçilmezi ramazan pidesi fırınlarda yerini alacak. Evde kendi pidesini yapmak isteyenler, İftara kadar soğuyan pide yemek istemeyen vatandaşlar, iftar saatine sıcacık pide yapabilmek için ramazan pidesi tarifi araştırıyor. Peki, evde ramazan pidesi nasıl yapılır?