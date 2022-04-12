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Özgün Güllaç kaç kaloridir? Bir dilim güllacın kalori değeri kaçtır?
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Güllaç kaç kaloridir? Bir dilim güllacın kalori değeri kaçtır?

Ramazan ayında en çok yapılan tatlılardan biri güllaçtır. Güllaç çok sevilen sütlü bir tatlıdır. Ancak içerisinde şeker bulunduğu için güllacın kalori değeri merak edilir. Diyet yaparken güllaç yenir mi? Ramazanda yenilen güllacın bir idlimi kaç kaloridir? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1 dilim güllaç kaç kaloridir? Güllacın kalori değeri
Güllaç kalori değeri

Sütlü ve hafif olduğu için iftar sofralarının vazgeçilmezi olan güllaç, Ramazan tatlılarının en başında geliyor. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti güllaç tatlısı, iftar sonrası sofralarda yer almaya başlarken, güllacın kalori değeri de merak ediliyor.

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 paket güllaç

2 litre süt

3 su bardağı toz şeker

250 g ceviz içi

Üzeri için:

4-5 yemek kaşığı ceviz içi (İnce çekilmiş)

Çilek

Güllaç Yapılışı:

Sütü derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave edin. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Süt, elinizi hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan alın.

Cevizi hafif iri kalacak şekilde rondoda çekin.

Güllacı hazırlayacağınız kabın içerisine bir kepçe ılık sütten ekleyin. Üzerine, kullanacağınız kabın boyutuna göre böldüğünüz güllaç yapraklarını dizin.

Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste baktığından ve hepsinin iyice ıslandığından emin olduktan sonra paketteki yaprakların yarısını kabınıza güzelce yerleştirin.

5 dakika sütü çekmeleri için bekledikten sonra çekilmiş cevizi bolca dökün ve kalan güllaç yapraklarını da aynı şekilde ıslatarak üzerine dizin.

Buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra güllacınızı keserek dilimleyin. Dövülmüş ceviz ve çilek ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

1 DİLİM GÜLLAÇ KAÇ KALORİDİR?

Bir ince dilim güllaç 250 kalori içeriyor. Yani Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı’nın belirttiği gibi 1 ince dilim güllaç; 1 dilim ekmek, 1 porsiyon meyve ve 1 su bardağı sütün toplam kalorisine eşdeğerdir.

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