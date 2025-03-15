Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 900 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 28 Mart'a kadar devam edecek ve adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Peki, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte detaylar!
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda 900 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS puan sıralamasıyla yapılacak alımlara kimler başvurabilir? Detaylar ve başvuru süreci haberimizde!
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 900 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular, 19.03.2025 tarihinden 28.03.2025 tarihi saat: 23.59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
900 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NEDİR?
- Avukat
- Bilgisayar Mühendisi
- Makine Mühendisi
- İnşaat Mühendisi
- Elektrik Teknikeri
- Tekniker
- Büro Personeli