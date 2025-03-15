Katıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin yapılan son dakika açıklaması, "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı. Yayımlanacak kılavuz ile Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin kadro branş dağılımının netleşmesi bekleniyor. İşte sürece ilişkin tüm detaylar...

37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALINACAK

Sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum."

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 37 bin personel alımına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. İlerleyen süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından başvuru kılavuzu, kadro ve branş dağılımına ilişkin açıklamanın yapılması bekleniyor.

36 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan açıklamayla birlikte, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edileceği açıklanmıştı.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

2024 yılında yapılan bu duyuruyla birlikte Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmış fakat başvuru tarihleri duyurulmamıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için kadro ve branşlar geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.







