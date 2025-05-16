Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında gerçekleştireceği 8.500 personel alımıyla kamuda çalışmak isteyenler için fırsat sunuyor. ÖSYM üzerinden yürütülecek süreçte başvuruların e-Devlet aracılığıyla alınması beklenirken, başvuru tarihleri ve şartlar için resmi kılavuzun yayımlanması heyecanla bekleniyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8.500 PERSONEL ALIMI KADROLARI

3.105 Orman Yangın İşçisi

3.477 Destek Hizmetleri Personeli

150 Mühendis

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI (GEÇMİŞ YIL ÖRNEĞİ)

Henüz 2025 yılı için kesin şartlar açıklanmasa da geçtiğimiz yıl uygulanan genel başvuru şartları şu şekildedir:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararına uygun olmak. Sözleşmeli personel olarak çalışacak adayların, bu kanun ve esaslardaki tüm koşulları sağlaması gerekmektedir. Şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır.

2. Sözleşmeli personelin, sözleşme şartlarına aykırı hareket etmesi durumunda bir yıl boyunca yeniden istihdam edilemeyeceği hükmü geçerlidir.

3. Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Türk soyundan olanlar da dahil edilmiştir. KKTC, mavi kart sahipleri ve yabancı uyruklu adaylar tercih edilemeyecektir.

4. KPSS puan şartı aranacaktır. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almak gereklidir.

5. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olanlar veya 65 yaşını dolduranlar başvuruda bulunamaz ve atamaları yapılmaz.

6. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan adaylar başvuru yapmamalıdır.

7. Atamalar, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimlerinde gerçekleştirilecektir. Görev yerleri Bakanlığın resmi sitesinden takip edilebilir.

8. Ataması yapılacak adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Sonuçların olumlu olması zorunludur.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 yılı başvuru tarihleri henüz açıklanmamıştır. Güncel tarihler Bakanlığın resmi internet sitesi Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde yayınlanacaktır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuru öncesi KPSS puanınızın ilgili puan türünde 50 ve üzeri olduğundan emin olun.

Başvurunuzu zamanında ve doğru şekilde yapmanız önemlidir.

Sözleşmeli personel alımı olduğundan, sözleşme hükümlerini iyi okuyup anlamalısınız.

Görev yeri taşra birimlerinde olacağı için, bu durum sizin için uygun mu değerlendirmeniz gerekir.















