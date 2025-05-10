BUZAĞI DESTEK ÖDEME TARİHLERİİ 2025: 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere sağlanan buzağı desteklemeleri, bu yıl da iki taksitte ödeniyor. 1. dönem başvurularını yapan üreticiler, ödeme sorgulama ekranı üzerinden ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Ödemeler, üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlarken, 2. dönem başvuruları da Nisan ayında başladı. Peki, 1. dönem buzağı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak ve 2. dönem başvuruları için son tarih ne zaman? İşte detaylar…

1 /5 Yetiştiricilerin dört gözle beklediği buzağı desteği başvuruları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜRKVET'e kayıtlı buzağı ve malaklar için destek sağlamaya devam ediyor. 1. dönem ödemeleri için geri sayım başlarken, 2. dönem başvuruları Haziran ayında son bulacak. Yetiştiriciler, buzağı/malak desteği için başvurularını yaparken, 1. dönem ödemeleriyle ilgili gelişmeler ise merakla takip ediliyor. İşte, buzağı desteği ödemeleri ve başvuru sürecine dair son gelişmeler...

2 /5 BUZAĞI MALAK DESTEĞİ 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2. dönem buzağı/malak desteği başvuruları 7 Nisan - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında olacak. Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştir, 2. dönem de başvuru yapmış sayılacak.

3 /5 BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI Buzağı/malağın TÜRKVET’te kayıtlı, destekleme yılı içinde ülkemizde doğmuş ve doğduğu işletme numarası ile cinsiyeti, ana kulak numarası ve doğum tarihi bilgilerinin mevcut olması, Buzağı/malağın en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması, Buzağı/malakların programlı aşıları yapılmış ve VETBİS Sistemine kaydedilmiş olması zorunludur. Destekleme ödemesi HDS (Hayvancılık Destekleme Sistemi) veri tabanına başvurusu girilen buzağı/malağın doğduğu işletme sahibine yapılır.

4 /5 BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Buzağı/malak desteği için başvurular bağlı bulunulan İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne dilekçe yoluyla yapılır. Tarımsal örgüt üyeleri ise başvurularını üyesi oldukları Birlik ya da Kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.