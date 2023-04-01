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Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 lira tutarındaki tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Peki, Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?

13:34 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Tarımsal destek ödemeleri

Tarımsal destek ödemeleri

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kirişçi mazot gübre tarımsal destek ödemelerinin ne zaman verileceğini duyurdu. İşte 2023 tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE HANGİ TARİHTE YATACAK?

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi "0-2" olan üreticilerimizin 31 Mart 2023 saat:18:00'den sonra,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi "4-6-8" olan üreticilerimizin 7 Nisan 2023 saat:18:00'den sonra,

Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacaktır.


Ölen babadan kızına maaş ne kadar 2022? Ölüm aylığı kimlere hangi şartlarda bağlanır?
Ölen babadan kızına maaş ne kadar 2022? Ölüm aylığı kimlere hangi şartlarda bağlanır?

Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, bir diğer deyişle sigortalının geride kalan yakınlarına koşullar devam ettiği sürece SGK tarafından yapılan ödeme ölüm aylığı olarak ifade edilmektedir. Anne ve babasının ölümüyle beraber yetim kalan çocuklara başka maaş alacak çocuk bulunmaması ve kendisi haricinde emekli maaşı alacak kimse olmaması halinde ölüm aylığı %50 oranında bağlanır. Ölen babanın kızı dul maaşı alan tek kişi değilse ve kardeş, anne gibi maaşa bağlanan bir başka aile üyesi varsa alacağı miktar yüzde 25’tir. Peki ölen babadan dul kızına maaş şartları, istenen evraklar neler? Ölen babadan dul kızına maaş ne kadar 2023? İşte detaylar.


#tarımsal destek ödemeleri
#mazot desteği
#gübre desteği
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