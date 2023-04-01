Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, bir diğer deyişle sigortalının geride kalan yakınlarına koşullar devam ettiği sürece SGK tarafından yapılan ödeme ölüm aylığı olarak ifade edilmektedir. Anne ve babasının ölümüyle beraber yetim kalan çocuklara başka maaş alacak çocuk bulunmaması ve kendisi haricinde emekli maaşı alacak kimse olmaması halinde ölüm aylığı %50 oranında bağlanır. Ölen babanın kızı dul maaşı alan tek kişi değilse ve kardeş, anne gibi maaşa bağlanan bir başka aile üyesi varsa alacağı miktar yüzde 25’tir. Peki ölen babadan dul kızına maaş şartları, istenen evraklar neler? Ölen babadan dul kızına maaş ne kadar 2023? İşte detaylar.