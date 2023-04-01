Tarımsal destek ödemeleri
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kirişçi mazot gübre tarımsal destek ödemelerinin ne zaman verileceğini duyurdu. İşte 2023 tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE HANGİ TARİHTE YATACAK?
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi "0-2" olan üreticilerimizin 31 Mart 2023 saat:18:00'den sonra,
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi "4-6-8" olan üreticilerimizin 7 Nisan 2023 saat:18:00'den sonra,
Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacaktır.