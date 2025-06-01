Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TDK'ye göre hangisi 'çok küçük' anlamına gelir? 1 Haziran Milyoner sorusu ve yanıtı

TDK'ye göre hangisi 'çok küçük' anlamına gelir? 1 Haziran Milyoner sorusu ve yanıtı

23:471/06/2025, Pazar
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam sorulan bir soru akılları karıştırdı. İşte TDK'ye göre hangisi çok küçük anlamına gelir? sorusunun yanıtı.

Kim Milyoner Olmak İster'in 1146. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Yarışmanın bir bölümünde sorulan soru ise merak uyandırdı. İşte . o soru ve cevabı.


SORU:
TDK'ye göre hangisi çok küçük anlamına gelir?
CEVAP:
B: Ufacıcık

A: Küçücücük

B: Ufacıcık

C: Minicicik

D: Azıcıcık

#Kim Milyoner Olmak İster
#Kim Milyoner Olmak İster Sorusu
#Milyoner yarışması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024'te en çok göç alan ülkeler listelendi: Türkiye'nin yeri dikkat çekti