TDK'ye göre hangisi 'çok küçük' anlamına gelir? 1 Haziran Milyoner sorusu ve yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam sorulan bir soru akılları karıştırdı. İşte TDK'ye göre hangisi çok küçük anlamına gelir? sorusunun yanıtı.
Kim Milyoner Olmak İster'in 1146. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Yarışmanın bir bölümünde sorulan soru ise merak uyandırdı. İşte . o soru ve cevabı.
SORU:
TDK'ye göre hangisi çok küçük anlamına gelir?
CEVAP:
B: Ufacıcık
A: Küçücücük
B: Ufacıcık
C: Minicicik
D: Azıcıcık
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