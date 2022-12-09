Özgün TEKNOFEST 2023 ne zaman? Tarih belli oldu
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TEKNOFEST 2023 ne zaman? Tarih belli oldu

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 için tarih netleşti. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 tarihi belli oldu. Bu yıl Karadeniz'de düzenlenen organizasyon 2023 yılında nerede yapılacağı da araştırılıyor. 2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak? İşte detaylar...

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TEKNOFEST 2023 ne zaman ve nerede yapılacak? TEKNOFEST 2023 başlangıç ve bitiş tarihi
Teknofest 2023

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST tarihleri belli oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirme ve insanları bu alanda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. İşte 2023 yılı TEKNOFEST tarihleri ve nerede yapılacağına ilişkin tüm merak edilenler...

TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2023 takvimi belli oldu. Buna göre gelecek yıl TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

TEKNOFEST 2023 NEREDE?

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’ninbilim ve mühendislik alanlarında yetişmişinsan kaynağını artırmayı hedefleyenTEKNOFEST, 2023 yılında İstanbul'da düzenlenecek.

TEKNOFEST 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ayrıca TEKNOFEST 2023’te yarışmak için başvurular da 20 Kasım'da sona erdi.

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