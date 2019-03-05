Teknoloji 2019 Renault Clio tanıtıldı
OTOMOBİL

​2019 Renault Clio Bursa'da tanıtıldı! İşte tüm teknik özellikleri ve fiyatı

2019 Renault Clio tanıtıldı

2019 Renaul Clio, resmen tanıtıldı. Tüm dünya ile aynı anda Bursa’da düzenlenen lasmanla da tanıtılan yeni Clio, yakıt cimrisi dolu dolu motor seçeneklerinin yanı sıra, tamamen elektronik hale getirilen bir iç mekanla satışa sunulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019 Renault Clio Bursa'da düzenlenen lansmanla tanıtıldı.
2019 Renault Clio Bursa'da düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

2019 Renaul Clio, resmen tanıtıldı. Cenevre'deki otomobil fuarında tüm dünyanın beğenisine sunulan yeni Clio, eş zamanlı olarak Bursa’da düzenlenen bir lasmanla da duyuruldu. Yakıt cimrisi motoru ve uygun fiyat seçenekleri ile Türkiye’nin en çok satan otomobillerinin başını çeken araç, yeni modeli ile kullanıcılarına teknoloji anlamında büyük yenilikler sunmaya hazırlanıyor.

2019 RENAUL CLİO MAKYAJLI KASA İLE GELİYOR!

Yeni Renaul Clio yenilenen makyajlı kasası ile hayranlarının karşısına çıktı. Clio onun özgün çizgilerine dokunmadan yepyeni bir kasa ile gelen araç artık LED farlarla geliyor. Bagaj kapasitesi arttırılan aracın bazı kısımlarına bulunan krom detaylar ve üzerine işlenen Clio logosu araca oldukça şık bir görünüm kazandırıyor. Buna ek olarak boyutlara bakıldığında bir önceki jenerasyonuna göre biraz daha kısaltılan aracın içerisinde yapılan küçük hileler iç mekanın daha da daralmasını bir nebze olsun engellemiş.

YENİ CLİO’DA ASIL YENİLİK İÇ MEKAN VE YENİ TEKNOLOJİSİNDE!

Bursa’da düzenlenen bir lasmanla tanıtılan yeni Renault Clio yeni iç mekanı ile yeniden kullanıcılarının beğenisini toplamayı başaracak gibi görünüyor. 9 İnç boyutunda bir tablet ile gelen yeni Clio, dijital klima kontrol sistemi ile geliyor.

Hız göstergelerinin yer aldığı bölümü komple dijital bir panelle değiştiren 2019 Clio, sürüş modlarına göre kişiselleştirilebilen bir ekranla geliyor. Bunun haricinde daha ince bir tasarıma sahip yeni bir direksiyonla kullanıcılarının karşısına çıkan araç, yeni modelinde hayranlarına çarpışma önleyici sistem, kör nokta uyarıcı, şerit takip asistanı ve trafik levhaları uyarı sistemi gibi birçok donanımı beraberinde sunuyor.

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2019 Renault Clio'ya ait tüm detayar
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2019 Renault Clio'ya ait tüm detayar
2019 model Renault Clio tüm dünya ile aynı anda Bursa'da düzenlenen lasmanla resmen tanıtıldı. Yepyeni makyajlı kasası ve tamamen yenilenmiş iç tasarımı ile bu yıl hayranlarının beğenisini toplayacak.


2019 RENAULT CLİO MOTOR SEÇENEKLERİ!

Cenevre'deki otomobil fuarında tüm dünyanın beğenisine sunulan yeni Renaul Clio, bu yıl oldukça zengin bir motor seçeneği ile geliyor. Motor seçenekleri arasında 1.0 65 beygir benzinli motor, 1.0 75 beygir benzinli motor, 1.0 100 beygir benzinli motor, 1.0 TCI 100 beygir LPG’li motor, 1.3 TCI 130 beygir benzinli motor, 1.5 DCI 110 beygir dizel motor ve 1.5 DCI 90 beygir dizel motor ve 1.5 DCI 110 beygir dizel motor yer alıyor. Ayrıca yeni yılda yeni Clio’nun hibrit motor seçeneğinin yer alacağı belirtilenler arasında.

YENİ RENAULT CLİO'NUN FİYATI!

Aracın fiyatı hakkında henüz net bir açıklama yok, fakat Fransız Leparisien sitesinin haberine göre yeni Clio, Avrupa'da 15 bin euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı ifade ediliyor.

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