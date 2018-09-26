Teknoloji 68 bin aracını geri çağırıyor
OTOMOBİL

​Mitsubishi 68 bin Outlander ve Eclipse Cross SUV modelini geri çağırıyor!

68 bin aracını geri çağırıyor

Mitsubishi, en çok satan Outlander ve Eclipse Cross SUV modellerini geri çağırdığını duyurdu. ABD, Çin ve Avrupa pazarını etkileyen yaklaşık 68 bin aracın arasında Türkiye’de satılan Mitsubishi modelleri de olabilir. Peki Mitsubishi Outlander ve Eclipse Cross SUV modellerindeki sorun ne? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mitsubishi Eclipse Cross SUV
Mitsubishi Eclipse Cross SUV

Japon otomotiv devi Mitsubishi, halihazırda ülkemizde de satılan Outlander ve Eclipse Cross SUV modellerini geri çağırdığını duyurdu.

Aracın aktif güvenlik sistemini etkileyebilecek yazılım sorununun 2017 – 2018 tarihler arasında satışı gerçekleşen Mitsubishi Outlander ve 2018 yılı içerisinde satılan Eclipse Cross modellerini kapsıyor.

Mitsubishi Outlander

ABD, Çin ve Avrupa pazarını etkileyen durumun Türkiye’de satışı yapılan Mitsubishi Outlander ve Eclipse Cross SUV modellerini de etkilemiş olabilir.

Eclipse Cross SUV

Otomatik acil fren sistemi, kilitlemeyi önleyici fren sistemi ve elektronik denge kontrol sistemini etkileyebilecek sorunun bu zamana kadar herhangi bir yaralanma veya kazaya neden olduğu rapor edilmedi.

Aracınızın geri çağrılan modeller arasında olup olmadığını buraya tıklayıp ön camda yazan VIN numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.

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