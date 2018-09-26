68 bin aracını geri çağırıyor

Japon otomotiv devi Mitsubishi, halihazırda ülkemizde de satılan Outlander ve Eclipse Cross SUV modellerini geri çağırdığını duyurdu.

Aracın aktif güvenlik sistemini etkileyebilecek yazılım sorununun 2017 – 2018 tarihler arasında satışı gerçekleşen Mitsubishi Outlander ve 2018 yılı içerisinde satılan Eclipse Cross modellerini kapsıyor.

Mitsubishi Outlander

ABD, Çin ve Avrupa pazarını etkileyen durumun Türkiye’de satışı yapılan Mitsubishi Outlander ve Eclipse Cross SUV modellerini de etkilemiş olabilir.

Eclipse Cross SUV

Otomatik acil fren sistemi, kilitlemeyi önleyici fren sistemi ve elektronik denge kontrol sistemini etkileyebilecek sorunun bu zamana kadar herhangi bir yaralanma veya kazaya neden olduğu rapor edilmedi.

Aracınızın geri çağrılan modeller arasında olup olmadığını buraya tıklayıp ön camda yazan VIN numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.

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