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Teknoloji 70 yıl önce Arjantinde bulunmuştu Balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı
BİLİM

70 yıl önce Arjantin'de bulunmuştu: Balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde 70 sene önce dev bir balık fosili bulunmuştu. Yaşı tespit edilemeyen balık fosilinin La Matanza Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları tarafından yapılan karbon testinde 70 milyon yaşında olduğu ortaya çıktı. Balık 6 metreyi aşan büyüklüğü ile de dikkat çekiyordu.

Haber Merkezi AA
Fosilin 6 metre boyu dikkat çekti.
Fosilin 6 metre boyu dikkat çekti.

La Matanza Üniversitesi bünyesinde bilimsel araştırmalar yapan Bilim, Teknoloji ve Toplum Ajansında (CTyS-UNLaM) yer alan habere göre, Arjantinli paleontologlar, ülkenin Patagonya bölgesindeki Chubut eyaletinin güneyindeki Colhue Huapi Gölü yakınlarında bulunan, uzunluğu 6 metreyi aşan balık fosilinin 70 milyon yıl öncesine ait olduğunu tespit etti.

  • Arjantin Doğa Bilimleri Müzesinin (MACN) Karşılaştırmalı Anatomi Laboratuvarı ve Azara Vakfından araştırmacıların yürüttüğü çalışma neticesinde, dev balığın kretase döneminde yaşadığı ve "Xiphactinus" adlı yırtıcı ve parçalayıcı dişleri olan bir türden olduğu belirlendi.

150 milyon yıllık etçil balık fosili bulundu
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150 milyon yıllık etçil balık fosili bulundu

Bu balık türünün Arjantin'deki ilk örneği

Fosilin yaklaşık 70 yıl önce gün yüzüne çıkarıldığı, şu ana kadar MACN koleksiyonunda tutulduğu, ancak bu araştırmayla birlikte fosilin özelliklerinin keşfedildiği belirtildi.

  • Araştırmanın öncülerinden Julieta de Pasqua da fosilin, bu balık türünün Arjantin'de bulunan ilk örneği olduğunu, ancak dünyanın çeşitli yerlerinde bu balığın tam iskeletinin bulunduğunu söyledi.

Patagonya, dünyada en çok dinazor ve tarih öncesi fosil kalıntılarının bulunduğu bölge olarak öne çıkıyor.

Kanada'da 70 milyon yıllık fosil bulundu
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