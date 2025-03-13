Apple 1,5 milyar iPhone kullanıcısına uyarı geçti: Hemen bunu yapın

Apple , yaklaşık 1.5 milyar iPhone cihazı tehdit eden güvenlik açığını tespit ettikten sonra güncelleme yayımladı.





Düzeltme, Apple müşterilerini kritik bir sıfırıncı gün güvenlik açığından yararlanan 'son derece karmaşık bir saldırıdan' korumayı amaçlıyor.





CVE-2025-24201 adı verilen güvenlik açığı, Safari'de kullanılan tarayıcı motoru Webkit ve iPhone veya iPad için oluşturulan diğer tüm internet tarayıcılarında tespit edildi.





Bilgisayar korsanları, bu kusuru açık bir kapı gibi kullandılar ve bu sahte sayfaları ziyaret ettikten sonra kurbanın web tarayıcısının dışındaki diğer akıllı telefon alanlarına erişmelerini sağlayacak kötü amaçlı web siteleri oluşturdular.





Apple, kullanıcıları şu anda mevcut olan iOS 18.3.2'yi indirmeye çağırıyor.









iPhone XS ve sonraki modeller etkileniyor





Teknoloji devi, sorunun iPhone XS ve sonraki modellere sahip herkesi etkileyebileceği konusunda uyardı.





Teknoloji devi, Webkit'teki en son sıfır gün güvenlik açığının, Apple'ın iOS 17.2'den daha eski yazılım güncellemelerini kullanarak 'belirli hedeflenen kişilere' yönelik bir siber saldırıda kullanıldığını da belirtildi.





Apple, Aralık 2023'te iOS 17.2'yi piyasaya sürdü. O zamandan beri şirket, ilk çıkışından bu yana iPhone yazılımlarında çıkan çeşitli güncellemelerle iOS 18'e taşındı. Bu nedenle, hala 17.2 kullanan herkes zaten birkaç yazılım güncellemesinin arkasındaydı.





Şirket, özellikle kimin hedef alındığını, saldırıların ne kadar sürdüğünü veya Apple'ın saldırıları nasıl öğrendiğini söylemedi.





Apple, ilgili siber suçluların şirketin tüm müşteri tabanını hedef aldığına inanmıyor.





"En yeni güvenlik güncellemelerini yükleyin"





Ancak teknoloji uzmanları, saldırının hedeflenen herkes için yıkıcı olabileceğinden, herkesin yine de en yeni güvenlik güncellemelerini yüklemesi gerektiği konusunda uyardı.





Apple ayrıca, yamanın iPad Pro 13 inç, iPad Pro 12.9 inç 3. nesil ve sonraki modeller, iPad Pro 11 inç 1. nesil ve sonraki modeller, iPad Air 3. nesil ve sonraki modeller ve iPad 7. nesil ve sonraki modelleri dahil olmak üzere iPad için yayınlandığını kaydetti.





iPad mini 5. nesil ve sonraki modeller, macOS Sequoia çalıştıran Mac bilgisayarlar ve Apple Vision Pro da risk altında.





Bu ürünlere sahip olan herkesin, iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS Sequoia 15.3.2, visionOS 2.3.2 ve Safari 18.3.1 dahil olmak üzere en son Apple yazılım güncellemeleri için cihaz ayarlarını kontrol etmeleri öneriliyor.











