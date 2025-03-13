Çin'den yüzleri uzaydan tanıyabilen casus kamera.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen teknoloji, 100 kilometre uzaklıktan milimetre seviyesinde çözünürlük sunarak küresel gözetleme standartlarını değiştirebiliyor. Optik görüntüleme teknolojisi, Çin yönetimine yabancı askeri uyduları ve yeryüzündeki savunma yapılarını daha önce görülmemiş bir ayrıntıyla izleme imkanı sunabilir. Lazer görüntüleme sistemi, lens kullanan mevcut casus kameralardan 100 kat daha yüksek bir çözünürlüğe ulaştı. Yeni Çin kamerası, Qinghai Gölü üzerinde 101,8 kilometrelik bir mesafede test edildiğinde, gölün diğer tarafından sadece 1,7 milimetrelik detayları gösterebildi.