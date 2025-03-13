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Çin'den yüzleri uzaydan tanıyabilen casus kamera

Çin'den yüzleri uzaydan tanıyabilen casus kamera

11:0613/03/2025, Perşembe
DHA
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Çin'den yüzleri uzaydan tanıyabilen casus kamera.
Çin'den yüzleri uzaydan tanıyabilen casus kamera.

Çinli bilim insanları, alçak yörüngeden insan yüzlerini tanıyabilecek dünyanın en güçlü casus kamerasını geliştirdi.

Çinli bilim insanları, alçak yörüngeden insan yüzlerini tanıyabilecek dünyanın en güçlü casus kamerasını geliştirdi.


Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen teknoloji, 100 kilometre uzaklıktan milimetre seviyesinde çözünürlük sunarak küresel gözetleme standartlarını değiştirebiliyor. Optik görüntüleme teknolojisi, Çin yönetimine yabancı askeri uyduları ve yeryüzündeki savunma yapılarını daha önce görülmemiş bir ayrıntıyla izleme imkanı sunabilir. Lazer görüntüleme sistemi, lens kullanan mevcut casus kameralardan 100 kat daha yüksek bir çözünürlüğe ulaştı. Yeni Çin kamerası, Qinghai Gölü üzerinde 101,8 kilometrelik bir mesafede test edildiğinde, gölün diğer tarafından sadece 1,7 milimetrelik detayları gösterebildi.

#Casus kamera
#Çin
#Çinli bilim insanları

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