Yandex ile Yazeka’dan Ramazan ayına özel akıllı arama güncellemeleri

Yandex ve Yazeka Ramazan ayına özel iki yeni arama özelliğini aktif etti. Namaz Vakitleri özelliği, kullanıcılar konumlarına göre güncel namaz saatlerine takip ederek Sahur ve İftar saatlerine hızlıca erişebiliyor; Sure Bilgileri özelliğiyle ise Kuran surelerinin Arapça ve Türkçe okunuşlarının yanı sıra mealine kolayca ulaşılabiliyor. Yazeka ile Yandex Arama, eklenen Namaz Vakitleri özelliği, kullanıcının konumuna göre güncel namaz saatlerini anında görüntülemesini sağlıyor. Namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine dayanarak sunuluyor ve şehirler arası saat farklılıkları da göz önünde bulunduruluyor. Sahur ve İftar saatleri de kullanıcıların kolayca takip edebileceği şekilde sunuluyor. Böylece kullanıcılar, doğru bilgilere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabiliyor. Namaz vakitlerini öğrenmek isteyen kullanıcılar ise “namaz vakitleri İstanbul” gibi sorgular yaparak güncel ve doğru bilgilere anında erişebiliyor.